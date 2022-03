Descubra se é possível bloquear chamadas no aplicativo WhatsApp

Lançado em 2009, o app de mensagens WhatsApp já ultrapassou a impressionante marca de dois bilhões de usuários em todo o mundo, ganhando grande popularidade.

Além de enviar e receber mensagens, o app também permite efetuar ligações, como detalhado recentemente pelo blog da PSafe.

Mas nem todos os usuários são adeptos a essa função e é aí que entra a questão: tem como bloquear chamadas no WhatsApp?

Descubra se é possível bloquear chamadas no WhatsApp

De acordo com o app de mensagens, não existe nenhum recurso que permite desativar chamada de vídeo ou voz. A solução recomendada é bloquear o contato específico que está ligando para você.

Porém, assim que você o bloqueia, automaticamente também está bloqueando o envio de mensagens de texto, áudio, fotos e vídeos.

Na internet, existem diversos tutoriais que ensinam como bloquear chamadas no WhatsApp. Se os próprios desenvolvedores afirmam que isso não é possível, então é preciso redobrar a atenção.

Reprodução

Truque para ‘bloquear’ chamadas no aplicativo de mensagens

Ainda de acordo com as informações, mesmo não sendo possível bloquear chamadas no WhatsApp, existe uma forma segura usando o próprio app para impedir que as ligações incomodem os usuários do sistema Android.

Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra o WhatsApp e vá até as Configurações

Toque em Notificações e procure por Notificações de chamadas

Selecione a opção Toque, escolha Nenhum e depois em OK

Por fim, selecione a opção Vibração e escolha Desligado

Texto com informações da PSafe