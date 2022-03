A verdade sobre os signos que mais caem em relacionamentos tóxicos

Todas as pessoas estão sujeitas a caírem em um relacionamento tóxico, pois nem sempre a manipulação e controle ficam claros no começo de um romance. Quando o apego fica mais forte, essas relações podem diminuir a confiança, isolar e trazer muitas outras situações conflitantes que não são saudáveis.

Infelizmente, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a caírem neste tipo de relacionamento e existem algumas verdades por trás disso.

Confira quais são:

Touro

Quando ama, o taurino irá se dedicar ao máximo em fazer o relacionamento dar certo. Ele tem um propósito e não gosta que isso saia do seu controle. Infelizmente, isso o faz insistir em dinâmicas mesmo quando elas se tornam tóxicas. É preciso compreende que o sucesso ou fracasso não depende da vontade e disposição de apenas uma pessoa. Quanto mais fica apegado e com medo de abandonar o que idealizada, tende a sair mais machucado.

Câncer

O canceriano é muito apegado aos sentimentos e emoções, tendendo a assumir a postura de salvador de relacionamentos ou pessoas que estão se destruindo. Para isso, ele pode colocar muitas coisas antes do amor próprio e proteção. Deixar tanta dedicação e lealdade nas mãos erradas pode machucar muito e fazê-lo entrar em ciclos nos quais sempre sairá prejudicado. É preciso aprender a não perder a individualidade e não relativizar erros, além de ter confiança para colocar pontos finais e recomeçar.

Peixes

O pisciano costuma ser sonhador e muito idealizador do amor, características que o fazem colocar alguns relacionamentos no centro das suas vidas. Quando a s coisas não vão bem, é comum que ele se isole e tente criar uma perspectiva baseada em ilusões e sua mente; infelizmente, se enganar nunca é o caminho. Ao adiar lidar com as dores, este signo pode aumentar ainda mais a dependência, chegando a perdoar o imperdoável. É preciso aprender que o amor é para construir e no para apenas se sacrificar.