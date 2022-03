WhatsApp: imagem ‘vazada’ revela detalhes de nova mudança que vai deixar o app de ‘cara nova’

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente uma inédita atualização beta para o sistema operacional Android com uma nova mudança.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, na semana passada, já foi detalhado que o app finalmente trabalha no recurso de reações de mensagens (como na parte de visualização de informações de reação) na versão beta para Desktop (PC).

Agora, como é possível ver em um novo registro, o app de mensagens WhatsApp trabalha em uma nova animação para o futuro recurso (versão para celular).

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Com a novidade, será possível reagir a uma mensagem de forma simplificada, como já ocorre em outros apps (Facebook e Instagram).

A liberação de novo recurso é um dos focos principais do app de mensagens, o que deve ocorrer em muito breve.

Imagem revela detalhes de nova mudança que vai deixar o app de ‘cara nova’

O recurso ainda está em desenvolvimento, e o WhatsApp está trabalhando para liberar a capacidade de reagir às mensagens em uma atualização futura.

Ainda de acordo com as informações, a novidade será liberada para os sistemas Android e iOS. Confira novo recurso do app:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Novo recurso do WhatsApp em breve

O app também introduziu diferentes mudanças quando o usuário encaminha notas de voz em uma nova atualização para Android.

As alterações são sobre o ícone, botão de velocidade de reprodução, formas de onda de voz.