Os signos que passam por transformações com a Lua Nova em Peixes de Março de 2022

No segundo dia de Março de 2022, uma sensível, mas também transformadora Lua Nova em Peixes ganha os céus. Após esta energia, alguns signos irão acessar transformações importantes em suas vidas.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Câncer

Existem anseios, mas também a consciência de calar e guardar algumas questões em seu interior. Não acumule angustias, mas aprenda a ser menos crítico e explorar novas possibilidades. Quem vive e flui, não está tão incomodado com as coisas pequenas; você está aprendendo isso e deve continuar a libertar a mente. Todas as viagens e saídas de rotinas ensinam muito agora.

Leão

Existe uma transformação interna acontecendo agora; não é hora de ignorar os sentimentos e emoções. Busque compreender e encarar a verdade para poder reconhecer a própria vulnerabilidade; autoconhecimento também é coragem. Não se feche para alguns conselhos ou novas pessoas que desejam construir vínculos.

Confira mais: Os signos mais afetados pela Lua Nova em Peixes de março de 2022

“A Lua Nova que inaugura março de 2022 fará nascer uma conexão especial com as emoções e sentimentos. É hora de usá-los como um guia para navegar pelas próximas mudanças da vida.”

Libra

Você começa a confiar mais em você e nas pessoas que merecem. Isso faz com que o tempo seja melhor valorizado e o autocuidado se torne um hábito; é preciso aprofundar alguns laços e compreender que não se pode abraçar o mundo, pois é arriscado deixar de reservar tempo a si mesmo. Cuide-se sem remorso e renove as energias.

Escorpião

Seu orgulho precisa aumentar para que você dê ouvido a inspiração e a criatividade que transformarão a sua vida. Fique mais atento as suas ideias e visões, para seguir o coração na hora de tomar algumas decisões. É uma fase de florescer, se transformar e reconhecer o próprio valor; o processo é intenso mesmo e requere paciência.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!