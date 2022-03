Os signos que expandem a mente com a Lua Nova em Peixes de Março de 2022

A Lua Nova em Peixes de Março de 2022 ganha os céus e todos os signos do zodíaco sentirão os efeitos intensos e sensíveis desta vibração. Para muitos, este é o momento de acessar novas ideias e compreender a expansão da mente que está acontecendo.

Confia os signos que passam por isso:

Áries

Existe uma conexão especial com a intuição e com a própria espiritualidade ou essência dos desejos; acesse isso sem medo e expandindo a consciência. A sensibilidade é positiva e está aliada a cura. Lembre-se que chegou a hora de confiar no sexto sentido para refletir sobre o futuro ao invés de tomar decisões impulsivas.

Touro

Este é o momento que o pensamento na vida em conjunto e humanidade aumenta. Essas ideias o ajudam a contribuir mais e tentar novas conexões. Não tema fazer parte e chamar a atenção das outras pessoas e aposte na confiança para poder renovar as energias sem sentir que está deixando para trás sua essência; tudo se transforma a todo tempo.

Confira mais: Os signos mais afetados pela Lua Nova em Peixes de março de 2022

Capricórnio

O amor-próprio deve se tornar sua prioridade e energia sentimental está em alta. Permita compreender a profundidade emocional que o toca e liberte-se daquilo que pesa no coração. Não seja mais tão duro e reconheça suas boas atitudes; é hora de experimentar viver a própria verdade sem medo!

Aquário

Ouça a energia do seu corpo e não se feche para os sentimentos; existe muito autoconhecimento se desenvolvendo agora e hora é de captar essas ideias. Quanto mais você se deixar surpreender pelos sentimentos e sensações, menor será a ansiedade. O fortalecimento interno refletirá externamente.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!