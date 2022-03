Os signos mais afetados pela Lua Nova em Peixes de março de 2022

Nesta quarta-feira, 2 de março, uma Lua Nova poderosa ganha os céus no signo de Peixes, um dos mais intuitivos, sensíveis e criativos do zodíaco. Esta fase intensa de descoberta exigirá mais de alguns signos.

Confira quem serão os mais afetados:

Gêmeos

Momento de manter a calma e a organização, evitando se exaltar; prefira passar boa impressão. Você está mais exposto e pode deixar algumas vulnerabilidades escaparem na hora errada. Lembre-se de levar em conta seus objetivos mais profundos e não se deixar afetar por aquilo que é superficial. Reflita sem medo e desapegue do que atrapalha sua trajetória; os planos devem ser feitos neste momento com confiança. Não tema seguir em frente e ir atrás do que sonha e merece.

Virgem

Lide com este sentimento de incomodo e inquietação buscando a tranquilidade e clareza de algumas questões. Quando a sensibilidade aumenta é necessário expandir a mente e usar a consciência para compreender as batalhas que valem a pena e as que já estão perdidas ou só sugarão energias. Muitas oportunidades podem nascer após uma revisão de caminhos e objetivos; não se feche para as novas possibilidades, principalmente nos romances e parcerias nas mais diversas áreas da vida. Permita que novas perspectivas nasçam!

Sagitário

O emocional pode oscilar e a sensibilidade aumenta; lembre-se do valor do silêncio e de se poupar de alguns problemas. Você sabe melhor do que ninguém que é possível colocar alguns limites e chegou a hora de ser honesto com o que sente. Não tema iniciar mudanças e novos começos em assuntos familiares, amizades ou no lar. Expanda sua visão e pense bem em suas decisões.

Peixes

A conexão com o que sente, deseja e intui aumenta; veja isso como um presente e não adie mais este reencontro com você mesmo. Pode ser um pouco intenso, mas é preciso ser confiante para dar as boas-vindas aos novos caminhos e não se apegar tanto a zona de conforto. Dê um tempo para estar com suas reflexões e consciência; isso será valioso.

