Invasão russa da Ucrânia afeta também as missões a Marte

Os efeitos da guerra na Ucrânia já chegaram a Marte. De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), o lançamento de uma missão conjunta com a Rússia ao planeta vermelho em 2022 é agora “altamente improvável”.

O governo de Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia na semana passada, argumentando o reconhecimento da independência das regiões de Donetsk e Luhansk, a leste da Ucrânia. A guerra da Ucrânia está gerando sanções econômicas contra a Rússia nunca antes vistas, como fechamento de bancos e congelamento de ativos em toda Europa e Estados Unidos.

Por isso, esta semana foi realizada uma reunião de funcionários dos 22 estados membros da ESA, avaliando as consequências das sanções à Rússia e como elas afetam a Roscosmos, a agência aeroespacial do país.

“As sanções e o contexto mais amplo (guerra) tornam um lançamento em 2022 altamente improvável”, disse a agência européia, em comunicado. “O Diretor Geral da ESA analisará todas as opções e preparará uma decisão formal sobre o caminho a seguir para os Estados Membros da ESA.”

Missão ExoMars Europa-Rússia a Marte suspensa até novo aviso

A ESA e a Roscosmos deveriam lançar a missão rover ExoMars Europa-Rússia em 2020, mas foi adiada devido à pandemia de coronavírus e problemas técnicos. No próximo mês de setembro (2022), as agências esperavam que a missão finalmente decolasse do espaçoporto de Baikonur, no Cazaquistão, usando um foguete russo Proton.

Em função da guerra e da crise política entre Rússia, Estados Unidos e países europeus, a missão de colocar o primeiro rover europeu em Marte foi suspensa indefinidamente.

Os europeus já tinham tentando levar um rover para Marte em 2016, mas a jipe-robô acabou sendo destruída durante a queda na superfície do planeta vermelho.

A NASA já enviou cinco rovers robóticos para Marte ao longo dos anos: Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance. Este último também possui acoplado um pequeno helicóptero Ingenuity.