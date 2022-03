Este é o exercício para conquistar braços incríveis como os da Jennifer Garner

Essa mulher é incrível! E os braços dela? Parecem ter saído de um filme de ação. Mas, a verdade é que Jennifer Garner está longe dos papéis de ação, pelo menos por enquanto, mas mantém um shape de dar inveja. Braços torneados e fortes. É o que queremos! Então, mãos à obra!

Primeiro de tudo, fomos buscar mais informações e soubemos que Jennifer tem uma treinadora que também é instagramar. Simone De La Rue é a personal de várias famosas de Hollywood e, para nossa alegria, ela tem Instagram.

Simone trabalha com Jennifer há anos e esteve com a estrela quando ela estrelou o filme de ação ‘Peppermint’. Inclusive, esse filme está disponível no Amazon Prime Video. Simone revelou à revista Womens Health que Jennifer trabalhou seis dias por semana, de uma a duas horas por dia, para se preparar para o papel. “Trabalhamos no levantamento de pesos mais pesados, geralmente em torno de 35kg e também fizemos muito trabalho com o peso corporal e suplementamos com minhas faixas de resistência personalizadas”, diz De La Rue.

A personal acrescentou que as bandas são particularmente ótimas para levar na mala, porque não ocupam muito espaço e são ótimas para quem viaja bastante, mas não quer perder a rotina de exercícios. Simone disse que um dos movimentos favoritos de Jennifer é o “overhead press”. Veja abaixo como se faz:

Nos treinos, Simone disse que não economizou nos movimentos de tríceps que, segundo ela, são o segredo para que os braços queimem a gordurinha incômoda.