Aprenda a usar perfume da forma correta

Em primeiro lugar, é importante entender que a fixação do perfume está relacionada às notas, seus ingredientes e até mesmo à própria pele de cada pessoa. Mas de qualquer forma, usá-lo deforma correta faz com que ele dure mais tempo.

De acordo com o blog Beleza na Web, existem alguns lugares estratégicos no corpo onde o perfume pode ser aplicado para potencializar o aroma e o tempo. A perfumista Fanny Grau explica que a fragrância dura mais tempo na pele quando é aplicada em lugares que a circulação não é tão intensa, como a barriga e as pernas.

“No entanto, essas áreas geralmente são cobertas pelas roupas, e o perfume acaba ficando preso ali dentro, sem exalar a fragrância”, diz. Ela também explica que o perfume evapora mais rápido nas áreas quentes onde se costuma usar, como pulso e pescoço.

A perfumista conta que o local mais indicado para a aplicação é no antebraço, uma área de baixa circulação.

Porém, esse texto da Sieno Perfumaria, outro blog sobre o assunto indica justamente às áreas quentes para potencializar o cheiro, como atrás das orelhas, joelhos, cotovelos e até a parte interna das coxas.

Como aplicar

A maneira correta de aplicar um perfume é borrifando a 20 cm de distância da pele e deixando que o local seque naturalmente. “Independente do local que o perfume seja aplicado, é importante que a pele esteja hidratada para recebê-lo”, explica Fanny.

Uma das coisas comuns de se fazer depois de passar o perfume é esfregar a região, algo que está totalmente equivocado. Esse movimento pode acabar bagunçando as notas olfativas, deixando a fragrância com um cheiro diferente do original e sumindo mais rápido.

Uma última dica é esperar um pouco depois do banho para borrifar o perfume no seu corpo, principalmente se for um banho quente. O vapor que ainda está saindo do corpo pode levar junto o perfume. O ideal é esperar a temperatura corporal voltar ao normal.