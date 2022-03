Abusou no Carnaval? Veja os cuidados pós festa

Mais um período de festas de Carnaval chega ao fim. Sem os tradicionais bloquinhos de rua, para muitas pessoas o feriado serviu para ficar em casa e descansar. Porém, quem gosta de uma boa curtição tratou de preparar a sua própria folia em casa ou de participar de eventos privados.

E depois de tanta curtição, é hora de voltar à normalidade e se recuperar. Para isso, a nutricionista Carol Maretto preparou uma lista com os cuidados pós Carnaval. Veja a seguir:

1 - Volte para a sua organização e alimentação mais leve

Opte por uma alimentação com muitas frutas, legumes, verduras, carnes magras e saladas Também é importante beber muita água e chás.

2 - Ajude a eliminar toxinas

Após dias de muita bebida, o fígado precisa de uma ajudinha. Alimentos como abacaxi, mamão e couve ajudam a eliminar substâncias ruins. Vegetais verde escuros, MUITA ÁGUA e chá de boldo são excelentes para ajudar no detox.

3- Comida de verdade

Deixe de lado os industrializados, embutidos, doces calóricos e conservas pois esses alimentos retêm líquido e causam indisposição, intestino preso e até dor de cabeça, e o que você mais procura agora é disposição e energia para seguir a vida, não é? Pois é hora de fazer uma alimentação ‘de verdade’.

4- Tenha rotina

A rotina é fundamental para o corpo voltar e trazer mais energia e saúde. Regule seu horário sono, de treinos de atividades físicas nos mesmos dias e horários, de alimentação e das práticas de relaxamento (como meditação e yoga). Estudos já comprovam que isso pode ajudar a diminuir estresse, regular metabolismo e imunidade.

Receita chá potente

A nutricionista ainda indica uma receita de chá super potente para recuperar as energias e eliminar as substâncias ruins do corpo. Você vai precisar de:

500ml de água quente

1 colher de sopa de dente de leão

1 colher de sopa de cavalinha

1 colher de folha de hibisco

Coloque uma quantidade de água e, após ferver, desligue. Adicione as ervas, tampe o recipiente e deixe em infusão por alguns minutos. Para uma versão refrescante, deixe esfriar e adicione gelo.

