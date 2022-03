WhatsApp: Este é o ÚNICO truque possível para recuperar uma mensagem apagada

Quem nunca passou por uma situação na qual perdeu uma conversa do WhatsApp ou mensagem super importante, não é mesmo? Se você já protagonizou um fato do tipo e não soube o que fazer, a dica de hoje irá te ajudar muito.

E, para quem está curioso, trata-se de um truque prático compartilhado pelo portal de notícias Publimetro México. Vamos entender como funciona na prática?

Truque do WhatsApp para mensagens apagadas

Para conferir uma mensagem que foi deletada, será necessário que você tenha uma cópia de segurança e que ela esteja em dia. Geralmente, os dispositivos fazem o conhecido backup no período da madrugada.

Caso tenha dúvidas se o seu aplicativo está devidamente ajustado, basta que você acesse a seção de configurações e lá será possível selecionar para que esta cópia de segurança seja efetuada de maneira diária e o melhor horário.

De forma geral, este é o passo a passo a ser feito:

· Primeiro, você deve acessar o campo de “configurações”;

· Feito isso, clique em “conversas”;

· Então, marque o campo de “cópia de segurança”.

E como recuperar uma cópia de segurança?

Segundo explica o portal Publimetro, a única forma de recuperar o histórico perdido é a seguinte:

· Para começar, você deve desinstalar o app;

· Em seguida, instale novamente;

· Configure o número de telefone;

· Então, você deve selecionar a cópia de segurança;

· Feito isso, em alguns minutos toda a informação estará disponível em sua tela.

Importante: Lembre-se também que as demais cópias de segurança ficam armazenadas em sua conta do Google Drive, na pasta interno/WhatsApp/Databases e com arquivos nomeados da seguinte maneira msgstore-AAAA-MM-DD.1.db.crypt12.

Todo o disposto anteriormente é apenas informativo. Assim sendo, caso esteja enfrentando problemas com seu celular, o correto é que leve seu aparelho para um técnico, que fará a respectiva avaliação e te indicará a melhor solução.

