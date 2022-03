Sonhar com guerra: veja o que esse sonho significa Imagem: Pexels

No mundo dos sonhos, sonhar com guerra, em um primeiro momento, não tem um significado tão direto. O aviso representa sim o conflito, mas pode haver diversas explicações para ele. A primeira pode ser um conflito que está rondando a sua vida ou o prenúncio de notícias ruins. Porém, mesmo com tanta destruições, existe um lado vencedor, e essa vitória pode ser a sua, após você ter passado por uma verdadeira batalha.

Veja outras explicações

Sonhar que está em uma guerra

Essa é uma mensagem com seu subconsciente de que você está em conflito, podendo ser tanto interno, com os seus sentimentos ou nas tomadas de decisões, quanto externo, com parceiros de trabalho ou membros da família.

Sonhar com guerra mundial

O mundo já presenciou duas grandes guerras mundiais e sempre há notícias de lutas entre as nações. No sonhos, essa guerra pode representar um sentimento de pressão, onde você é o principal alvo e está sendo muito cobrado, perseguido ou até mesmo colocaram muitas expectativas sobre você. Aprenda a lidar com isso para levar tudo um pouco mais leve.

Sonhar que morre na guerra

A morte na guerra é a representação de um trauma que você viveu no passado e ainda não conseguiu superar. Para seguir em frente, é preciso tratar esse problema, seja com ajuda profissional ou fazendo uma autoanálise.

Sonhar que você da guerra

Para esse sonho existem duas interpretações: a primeira é que você se livrou de algo ruim na sua vida que estava para acontecer. A segunda é que você está passando por algum desafio, porém precisa de tempo para resolvê-lo, e o melhor a se fazer no momento é ‘fugir’ dele para voltar mais forte.

