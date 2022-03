Os signos que podem ver o passado retornar esta semana

Mais uma semana começa e março de 2022 também! Esta é uma fase de mudanças, mas alguns signos do zodíaco podem ainda precisar lidar com o passado nos próximos dias.

Confira quais são estes signos do zodíaco:

Áries

As emoções ficam mais a flor da pele com um pensamento que continua no passado ou um conflito que volta a ressoar. Algumas questões precisam ser enfrentadas para encontrar conclusões; evite cair na nostalgia e não desconte em quem não tem nada a ver com isso. Seja honesto com você e com os outros.

Touro

A vontade de socializar e a gentileza para ajudar aumentam. Prepare-se, pois esta maior abertura também tende a fazer um vínculo do passado ser retomado; algo que estava distante é retomado e a estagnação termina. Permita que estas dinâmicas avancem, pois é hora de desenvolver a própria mente para realizar metas. Uma fase de mudanças chegou!

Gêmeos

Encontros com o passado ou questões importantes que precisam de resolução voltam a movimentar seu coração. É hora de começar a tomar decisões e organizar melhor sua vida. Lembre-se de que encontrar equilíbrio entre emoções, sentimentos e desejos, o ajudará a ter foco naquilo que realmente importa. Apenas tenha cuidado com pessoas que querem manipular ou atormentar seu presente.

Leão

É possível que alguns pensamentos o deixem confuso, principalmente quando o passado regressa; não cometa os mesmos erros e coloque seus objetivos em prática. A mente pode ser esclarecida com conselhos e a liberdade emocional; permita-se desapegar e fluir. A transformação interna é o primeiro passo para mudar a realidade externa.

Sagitário

O passado volta de alguma forma ou uma nostalgia o faz ir em busca resoluções. Lembre-se de cuidar de algumas questões emocionais e seguir em frente, iniciando uma trajetória sentimental mais positiva. A maturidade emocional estará do seu lado.

