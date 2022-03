Os signos que lidam com afastamentos esta semana

Reprodução - This is us (NBC - 20th Television)

Mais uma semana começa e dá inicio ao terceiro mês de 2022! No entanto, durante os primeiros dias de março, alguns signos do zodíaco podem lidar com afastamentos de pessoas em sua vida.

Confira como isso pode acontecer para cada um:

Câncer

Momento de tomar melhores decisões e enfrentar alguns assuntos difíceis; vá com calma e não se feche para novas etapas em sua vida. Existe finalizações de ciclo e alguns afastamentos; permita que a sua consciência e intuição se comuniquem com você sobre isso. Evite apenas afastar as pessoas com palavras duras ou comportamentos que machucam de propósito.

Libra

Uma finalização definitiva e afastamento acontecem para seu bem. Evite deixar em sua vida quem acaba com a harmonia e aumenta os conflitos de uma hora para a outra. Fique atento a quem tenta atrapalhar seus planos. Seja mais discreto. O ciúme é uma bandeira vermelha.

Capricórnio

A vida sentimental ficará ainda mais clara e aquilo que é negativo pode ser deixado para trás. O descontentamento tem hora para acabar, mas é preciso tomar decisões. Prepare-se para seguir em frente com decisão e paciência. Aumente sua motivação em viver para sair da estagnação e encontrar novos caminhos.

Peixes

A sensibilidade aumenta consideravelmente e você buscará manter por perto apenas quem faz bem. É hora de se despedir de vez daqueles que atrapalham sua paz e harmonia com palavras e atitudes. Você sabe o que decidir e como buscar uma maior satisfação. Não tenha medo de superar fases e iniciar novas trajetórias.

