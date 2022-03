NASA: Telescópio Espacial Hubble divulga nova foto espetacular; confira registro

Crédito (NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration; Acknowledgment: M. West (ESO, Chile))

O Telescópio Espacial Hubble da NASA (agência americana) revelou recentemente um novo registro espetacular: uma galáxia elíptica localizada na direção da constelação de Eridanus.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, galáxias elípticas, como NGC 1132 nesta imagem impressionante, contêm centenas de milhões a trilhões de estrelas.

Variando de formas quase esféricas ou alongadas, a cor amarelada das galáxias elípticas vem de suas estrelas envelhecidas.

Telescópio Espacial Hubble divulga nova foto espetacular

Como esses tipos de galáxias não contêm muito gás frio, elas não produzem mais novas estrelas. NGC 1132 está localizada a cerca de 318 milhões de anos-luz de distância na constelação de Eridanus.

Ainda de acordo com as informações, a imagem foi compartilhada nesta semana no Instagram. Confira registro:

Observatório Chandra revela nova foto espetacular; confira registro ‘misterioso’

O que acontece quando dois aglomerados de galáxias colidem? Às vezes, eles podem ter uma semelhança impressionante com a nave estelar Enterprise de ‘Jornada nas Estrelas’, aparentemente.

Usando dados de raios-X e rádio, os cientistas determinaram que Abell 1033 é na verdade dois aglomerados de galáxias em processo de colisão. Este evento extraordinariamente energético, acontecendo de cima para baixo na imagem, produziu turbulência e ondas de choque, semelhantes aos estrondos sônicos produzidos por um avião se movendo mais rápido que a velocidade do som.

Abell 1033 está localizado a cerca de 1,6 bilhão de anos-luz da Terra e esta imagem abrange cerca de 3,3 milhões de anos-luz. Confira registro:

Com informações do site da NASA