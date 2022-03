Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 1 a 4 de março de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 1 a 4 de março de 2022:

Áries

A oportunidade de evoluir chegará nos próximos dias nas mais diversas áreas da sua vida, mas é preciso ter a mente no presente e futuro; um ciclo deve ser fechado.

Touro

Encontros e conversas cada vez mais próximas; não se feche e faca novas amizades. Invista em momento que animal e entregam mais leveza ao cotidiano.

Gêmeos

A paixão é ativada em sua vida e a intuição ajuda a ter as melhores atitudes; tome boas decisões e veja tudo se resolver. Um presente pode chegar. Êxito.

Câncer

Tenha calma e pense direito antes de tomar decisões, atitudes ou dizer algo. É melhor ouvir mais e ficar atento. A calma levará ao melhor. Alguém irá fazer uma proposta.

Leão

Momento de muito poder de atração e de tomar atitudes decisivas; aproximações e afastamentos. Busque conselhos para lidar com os sentimentos e não seja resistente a mudança. Pensamento positivo!

Virgem

Momento de equilibrar melhor as emoções e se fortalecer. A intuição os sonhos estão em alta; ouça-os. Novas oportunidades chegam e pode ser em uma viagem ou passeio.

Libra

Desafios e limites. É hora de se libertar do que é negativo e impor o respeito. Altos e baixos não devem impedir de seguir em frente com esperança.

Escorpião

Você conhece alguém ou descobre sentimentos ocultos. Flertes. O poder de atração aumenta. Seja criativo e corte aquilo que o faz perder tempo; coloque limites.

Sagitário

Coloque limites e saia de relacionamentos que o deixam infeliz. É importante se sentir seguro. Um convite especial abrirá uma porta. Atenção com o passado.

Capricórnio

Afaste-se de discussões e tenha mais paciência com os outros. E hora de viver o amor de forma mais livre e buscando alegrias. Saia da defensiva.

Aquário

Novas aventuras amorosas e realizações que deseja há tempos. Momentos a dois com pessoas amadas. Cuidado com gastos excessivos. Fique atento com pessoas que não falam a verdade e são falsas.

Peixes

O poder de atração aumenta e as afinidades ficam ainda mais claras; alguém muito compatível chega. É hora de agir e retomar o equilíbrio emocional. Siga em frente.

