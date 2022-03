Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 1 a 4 de março de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 1 a 4 de março de 2022:

Áries

Cuidado com aquilo que é externo afetando o relacionamento; comece a se dedicar ao amor sem se perder tanto no passado. A sensibilidade será maior e pode ter uma distancia entre casais; mantenha a calma para lidar com isso.

Touro

Evite resistir tanto às mudanças. É hora de aprender a lidar com os altos e baixos de forma madura. Rumos começam a ser definido, o que pede compreensão, não apenas com os outros, mas também com você mesmo. Necessidade de amor próprio.

Gêmeos

O amor toma um rumo mais tranquilo e claro; tudo se resolve. Saídas e encontros. A decisão de renovar o amor irá contribuir para um relacionamento mais feliz. É melhor ter equilíbrio!

Câncer

Reconheça seus erros com humildade e sem ser tão duro. Grandes mudanças estao chegando e é preciso ser cuidadoso em todos os tipos de decisões. O amor se ativará e movimenta a vida, mas nem sempre do jeito que você deseja.

Leão

É preciso descansar e buscar a estabilidade emocional. Evite conversas que só machucam e tenha um diálogo mais positivo. O desejo aumenta e se torna um assunto entre o casal. Uma fase de crescimento e autoconhecimento é iniciada.

Virgem

Planos para o futuro e finalizações de conflitos. Evite se envolver em problemas que não são seus. Prefira manter o equilíbrio e harmonia.

Libra

Conversas importantes e a finalização de ciclos difíceis. Uma reconciliação pode acontecer. É hora de ouvir a consciência e ter dinâmicas mais saudáveis no relacionamento.

Escorpião

Você consegue o que quer com calma e persistência; lute. Momentos a dois. Saia da rotina para reascender a chama do amor.

Sagitário

Momento de curas importantes. Você decide seguir em frente e deixa algo no passado. O perdão chega. Cuidado com o excesso de popularidade que pode causar ciúme; deixe as coisas claras.

Capricórnio

Planos e metas são discutidas ou alcançadas a dois. Deixe a vida fluir e curta mais o momento para se afastar da apatia. Viagens podem acontecer e serão muito positivas.

Aquário

Mudanças. Diálogos são tratados de forma séria. É hora de compreender a importância do tempo. O equilíbrio será retomado e boas atitudes são tomadas.

Peixes

Casais começam a superar dificuldades e fortalecem os laços. Permita que os dramas acabem e perdoe. É hora de dialogar com honestidade para sair das confusões.

