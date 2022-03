A picada de inseto mais dolorosa do mundo

A “Escala Schmidt’', que classifica as ferroadas, coloca o marimbondo-cavalo como inseto detentor da picada mais dolorosa do mundo. O marinbondo da família Pompilidae e do gênero Pepsis é encontrado em diversas regiões da América do Sul, Central e do Norte.

De acordo com o site Mega Curioso, no Brasil ele é conhecido como vespa-caçadora, mata-cavalo, vespa-de-cobra, cavalo-do-cão, caça-aranha, entre outros.

Escala Schmidt

A Escala Schmidt foi criada pelo entomologista Justin Schmidt com o intuito de medir a dor de uma picada. O pesquisador do Southwest Biological Institute classificou o marimbondo-cavalo como posição 4, a mais forte, e ele é o único que detém esse número.

Marimbondo-cavalo

O gênero Pepsis, do qual o o inseto faz parte, possui 250 diferentes. O marimbondo-cavalo pode alcançar até 5 centímetros de comprimento. Seu ataque é feito a partir das suas patas, que possuem uma espécie de gancho que prende a vítima e encrava seu ferrão de 7 milímetros na pele da presa.

Assim como os besouros e borboletas, os corpos dessas vespas (todo marimbondo é uma vespa, mas nem toda vespa é um marimbondo) são compostos de cabeça, tórax e abdômen; três pares de patas, um par de antenas e exoesqueleto de quitina. Entretendo, também são invertebrados, como as abelhas.

Dieta

Se você chegou até aqui, possivelmente já está com receio de encontrar com esse inseto por aí. Ma calma que pode ficar pior. A“dieta de ataque”dele é baseada em aranhas da família Theraphosidae, as famosas tarântulas, que servem como recipientes para suas larvas. Além disso, o marimbondo não possui predadores naturais, pois seu ferrão é uma excelente proteção. Mas fique tranquilo que eles não costumam atacar os seres humanos a não ser que ele se sinta ameaçado.

Picada grau 4

Esse é o grau mais alto de dor possível se obter a partir de uma picada e o marimbondo-cavalo é o único que alcança essa proeza. Para chegar nesse número, a ideia não foi muito inteligente, mas necessária: o pesquisador Justin Schmidt divulgou o estudo com o qual desenvolveu a “Escala Schmidt” e lá é citado que um colega do entomologista estudava 10 vespas do gênero Pepsis e foi picado por uma delas. A partir de então ele permitiu que as demais o picassem para que ele compreendesse o que aconteceria.

A dor do grau número 4 é tão intensa e imediata que pode paralisar um ser humano adulto. Para ter uma comparação, as abelhas são classificadas como grau 1 e outras vespas pertencem aos graus 2 e 3.

Outro inseto que se aproxima desse nível de dor é a formiga cabo-verde, conhecida também como tocandira ou tucandeira. Porém, a dor da picada do marimbondo dura até cinco minutos, a da formiga pode durar até 24 horas.

