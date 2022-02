Os signos que sabem que já romperam um coração

Reprodução - How I met Your Mother (CBS)

Quando o assunto é amor, as decepções sempre podem acontecer e quem hoje é ferido, pode causar mágoas em outras pessoas também. Pensando nisso, reunimos alguns signo que estão mais propensos a romper os corações alheios – e sabem bem disso.

Confira quais são estes signos e as razões que motivam suas atitudes:

Áries

O ariano sempre se dedica ao amor como alguém que não tem nada a perder. Sua coragem para arriscar e viver os sentimentos também o acompanha nos momentos de crises, motivando atitudes impulsivas e com pouca consideração. Ele não pensa que algumas coisas não têm volta atrás. Ele reconhece seus erros e indiferenças, por isso sabe quando agiu da forma errada e magoou alguém.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos mais apaixonados do zodíaco e isso faz com que ele viva os romances com intensidade, o que nem sempre termina bem. Quando os sentimentos e emoções saem do controle, as mágoas também podem tomar proporções tóxicas. A decepção o motiva a ter atitudes controversas e vingativas, por isso ele sabe que certamente já rompeu o coração de alguém em mil pedaços.

Sagitário

O sagitariano ama com entusiasmo e tem coragem para mergulhar de cabeça, mas seu desapego também motiva a imaturidade em algumas ocasiões, o fazendo ignorar responsabilidades. Por não se responsabilizar pelos sentimentos alheios e ter muita facilidade em partir, ele prefere tomar as decisões sozinho, mesmo com a plena consciência de que está ferindo profundamente alguém que o ama.

Aquário

O aquariano pode lidar com os sentimentos de uma forma confusa para o resto, não dando a importância que a grande maioria das pessoas dão. Por isso, ele pode tomar atitudes que magoam até quem costuma ser mais duro nas emoções. Este signo reconhece a mágoa dos outros, mas precisa ter cuidado para não se acostumar a ser indiferente a esta situação.

