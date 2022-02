NASA: Observatório Chandra revela nova foto espetacular; confira registro ‘misterioso’

O Observatório de raios-X Chandra da NASA (agência americana) revelou recentemente um novo registro espetacular, compartilhado no Instagram oficial.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o que acontece quando dois aglomerados de galáxias colidem? Às vezes, eles podem ter uma semelhança impressionante com a nave estelar Enterprise de ‘Jornada nas Estrelas’, aparentemente.

Usando dados de raios-X e rádio, os cientistas determinaram que Abell 1033 é na verdade dois aglomerados de galáxias em processo de colisão. Este evento extraordinariamente energético, acontecendo de cima para baixo na imagem, produziu turbulência e ondas de choque, semelhantes aos estrondos sônicos produzidos por um avião se movendo mais rápido que a velocidade do som.

Como detalhado pela NASA, em Abell 1033, a colisão interagiu com outro processo cósmico energético – a produção de jatos de partículas de alta velocidade pela matéria espiralando em um buraco negro supermassivo, neste caso localizado em uma galáxia em um dos aglomerados.

Os elétrons nos jatos estão viajando muito perto da velocidade da luz. À medida que a galáxia e seu buraco negro se moviam em direção à parte inferior da imagem, o jato da direita desacelerou ao colidir com o gás quente no outro aglomerado de galáxias.

Como detalhado pela NASA, a emissão de rádio se tornaria então indetectável, já que perdeu acabou perdendo energia. No entanto, a emissão de rádio amplamente estendida observada em Abell 1033, estendendo-se por cerca de 500.000 anos-luz, implica que os elétrons energéticos estão presentes em maiores quantidades e com energias mais altas do que se pensava anteriormente.

Abell 1033 está localizado a cerca de 1,6 bilhão de anos-luz da Terra e esta imagem abrange cerca de 3,3 milhões de anos-luz.

Ainda de acordo com as informações, a equipe que fez este estudo usará observações com Chandra e LOFAR para procurar mais exemplos de colisões de aglomerados de galáxias com emissão de rádio distorcida, para aprofundar sua compreensão desses objetos energéticos. Confira foto:

Com informações do site da NASA