Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em março de 2022

Fevereiro chegou ao fim e já estamos preparados para encarar março de 2022! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Este mês você estará em plena renovação pessoal e perceberá que é hora de alcançar objetivos ou planejar o futuro. Não seja tão rancoroso e perdoe para não carregar energias negativas.

Nunca duvide que será capaz de sair de problemas. Você terá muitas revelações divinas e ajuda da intuição. O poder de atração aumenta.

No trabalho, virá uma posição melhor ou um novo contrato. Seu temperamento é muito forte e a melhor maneira de controlá-lo é caminhar e meditar. Você ganha dinheiro extra. Uma viagem pode surgir.

Você continuará apaixonado por seu parceiro de Capricórnio, Leão ou Sagitário. Casais podem dar um passo importante e constroem um lar. Suas cores são o amarelo e o vermelho. Março será o seu melhor mês do ano; aproveite os dias para fazer mudanças positivas.

Touro

Você estará na melhor fase de sua vida e concluirá projetos neste mês de março. A oportunidade de se consolidar como empreendedor e toda a energia boa para recomeçar e crescer profissionalmente está com você.

Em questões de saúde, procure relaxar mais e não ter tantas pressões. É hora de buscar o equilíbrio emocional. Os solteiros terão a oportunidade de renascer com amores do signo de Câncer, Libra ou Aquário.

Evite dois amores ao mesmo tempo para não ter problemas. Economize para poder sair de férias ou gastar na hora certa. Você terá oportunidades de negócios. Seus números da sorte para este mês são 1, 9 e 16. Sua cor é o verde.

Gêmeos

Em março, você terá muita pressa para progredir e se realizar em questões de trabalho. Negócios e projetos com pessoas muito importantes acontecem da melhor maneira.

Você conhecerá pessoas muito parecidas com você e pode se apaixonar. Quem já está em um relacionamento, vai se sentir muito apaixonado e pode dar um passo importante, decidindo formalizar.

O vermelho dará mais sorte. Cuide de problemas intestinais e dores de estômago. Você finalmente termina um relacionamento com uma pessoa muito negativa .

A renda pode aumentar, mas é melhor não emprestar seu dinheiro. Seus números são 21,30 e 88; sua cor é o branco.

Câncer

Você terá muita força para sair de todos os problemas relacionados ao seu trabalho. Março será essencial para saber se você fica ou sai em seu relacionamento amoroso. Uma cirurgia acontece bem.

Organize documentos e pague dívidas vencidas. Você terá muitas festas e passeios com os amigos; tome cuidado com infecções sexuais e de pele. Você terá sorte com os números 1, 14 e 55. Um curso vai ajudar muito no futuro.

Oportunidades de progredir nos negócios. Tudo sai bem com documentos ou assinaturas. Tenha cuidado com o nervosismo; siga uma rotina de exercícios para se sentir melhor. Sua cor para atrair abundância é o amarelo.

Leão

Aproveite o aumento de energia para se encher de boa sorte. Seu caráter forte o ajudará a crescer como profissional. Cuidado com problemas pulmonares e tente parar de fumar.

Você faz um curso que ajudará no futuro. Você recebe um bônus ou uma dívida é paga; dinheiro extra. Você troca ou compra um bem.

Um amor do signo de Áries, Gêmeos ou Sagitário pode retornar para a sua vida. Seus números da sorte são 8, 19 e 23. Suas cores são o laranja e vermelho.

Você terá sorte em questões de contratos e trabalho. Aproveite seu tempo de trabalho e não procrastine tanto. Você analisa uma mudança de visual.

Virgem

Março será de sorte nos negócios e assuntos legais. Apenas tente não assinar nada sem antes ler muito bem. Planeje o negócio próprio. Liquide as dívidas passadas para ficar mais calmo.

Previna dores de cabeça e dor nas costas. Você pode ter um problema com alguém do signo de Câncer ou Escorpião devido a fofocas em seu ambiente de trabalho. Você se reúne com um amor.

Um aumento salarial ou uma vaga muito positiva podem surgir. A fertilidade aumenta e é preciso ter cuidado com gravidez. Seus números da sorte são 3, 20 e 77. Suas cores são o amarelo e azul. Sua flor é o girassol. Você compra algo importante.

Libra

Março terá pressões de trabalho e na vida pessoal. Você é muito detalhista e profissional em tudo que faz, mas existem situações que você não pode controlar; deixe tudo fluir ao seu redor.

Afaste-se das energias negativas. Notícia de gravidez. Conversas e passos nos relacionamentos. A paixão é ativada.

Momento de tomar decisões sobre mudanças de emprego e negócios. Lembre-se de não falar sobre seus planos para qualquer um e afaste a inveja.

Em questões de saúde, procure beber mais água e ser mais saudável. Seus números da sorte são 6, 41 e 27. Sua cor é o laranja.

Escorpião

Em março você é um líder. Os negócios crescem e a vida financeira também. O trabalho em equipe dá certo, apenas evite permanecer ao lado de gente invejosa.

Você pode aproveitar essa onda de boa sorte e serão dias incríveis para a vida amorosa. Para quem está em um relacionamento, uma gravidez pode ser descoberta. Os solteiros encontram um amor verdadeiro e alguém que fala de relacionamento sério.

Mudança de casa. Problemas legais são resolvidos a seu favor. Uma cirurgia sai bem. Você terá sorte com os números 4, 51 e 28. Sua cor que atrai a abundância é o azul forte.

Sagitário

Sua forma de pensar muda e a energia se eleva ao seu redor. Fortaleça sua conexão com o divino e medite mais. A oportunidade de um emprego novo e bem remunerado está chegando.

Tome cuidado com dores e tente ser mais saudável; evite vícios e o excesso de consumo de álcool. Você recebe um convite e pode ser para fazer uma viagem. Cuide do seu dinheiro e não empreste.

Fofocas e más energias podem tentar complicar a sua vida; tente não falar sobre seus planos e afaste-se de amigos ruins. Uma gravidez é descoberta.

Os solteiros podem se envolver com dois amores ao mesmo tempo. Você conhece pessoas no trabalho ou festa. Seus números da sorte são 12, 19 e 24. Suas cores são branco e amarelo.

Capricórnio

Março será um mês de decisões radicais em sua vida pessoal. Você vai crescer financeiramente. Alguém de áries, leão ou sagitário oferece um negócio ou oportunidade de emprego que será positiva.

Você recebe a proposta de mudança de emprego e melhor salário. A sorte chega com os números 7, 16 e 30. Você muda o visual e aumenta a confiança em si mesmo.

Uma dívida é paga. Cuide dos seus estudos e seja mais constante em sua carreira. Não dê tanta atenção ao que dizem sobre você.

Você muda a forma de pensar e sentir. Um amor do signo de Peixes ou Libra pode retornar pra a sua vida este mês.

Aquário

Março será um mês de tomada de decisões para progredir na vida profissional. Você toma a decisão de comprar algo importante ou planejar o futuro; apenas mantenha-se discreto para não atrair a inveja.

Você pode ter discussões com seu parceiro; evite ser impulsivo e também não tenha comportamentos possessivos. Relaxe e aproveite sua vida amorosa. Você resolve questões legais. Uma viagem é feita.

Novidades e mudanças radicais no trabalho; você saberá o melhor a fazer. Quem está solteiro pode se apaixonar por alguém do signo de Áries, Touro ou Libra.

Dê sua opinião, mas deixe os outros fazerem o que acham melhor da vida deles. Você terá sorte com os números 13,15 e 22.

Peixes

Este mês você vai se sentir melhor e sua energia é renovada. Você terá melhores oportunidades de trabalho e fará negócios lucrativos.

Você terá o dobro de sorte em questões financeiras. Projetos mudam a seu favor e uma questão legal é resolvida positivamente. Um novo relacionamento pode nascer e será algo sério.

Cuide de problemas hormonais e renais. Encontros e reuniões de pessoas. Você se torna muito popular e isso o ajudará a ter bons resultados no trabalho e amizades. Novos negócios. Seus números da sorte são 5, 48 e 51. Sua cor é o vermelho.

