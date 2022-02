Esse é o motivo de algumas pessoas só usarem roupa preta

A forma como você se veste expressa muito a sua personalidade diante da sociedade e está ligada diretamente com a forma que as pessoas vão te perceber e até mesmo julgar. Algumas situações podem indicar conforto e segurança, em outras ousadia e coragem. Até as cores podem querer passar algumas mensagens.

A cor preta ao mesmo tempo que é bem básica, ela também é muito misteriosa. Ela indica que quem usa um look ‘all black’ tem um senso estético de moda, mas também que essa pessoa também pode ser lida como alguém triste. Veja as diversas interpretações da coloração preta de acordo com o site Meganotícias.

Conforto

O preto é uma das cores mais fáceis de usar pois não é preciso combinar com diferentes estilos de roupas ou tons. Outro motivo plausível é que a cor oculta sujeiras e manchas, a menos que você tenha um bicho de estimação que solte muito pelo.

Formalidade e elegância

A cor preta pode ser associada à elegância. O básico ‘vestidinho preto’ por exemplo é peça fundamental em qualquer guarda roupa feminino. A cor também pode ser associada ao poder.

“O preto representa força e seriedade para muitas pessoas. É um tom facilmente combinável, então é normal usá-lo. Aliás, em uma entrevista de emprego, ele traz muita formalidade”, explica a psicóloga Lara Ferreiro.

Luto

Na cultura ocidental o preto também é conhecido por ser uma cor associada ao pecado, ao mal e à morte. Mesmo não sendo comum no Brasil, é comum notar nos velórios de alguns países, principalmente em séries e filmes, todos os presente utilizando roupa preta.

Minimalismo

Outras pessoas que adotam o preto como uma cor usual são aquelas adeptas ao minimalismo. Não somente a cor preta, mas também o branco e outras cores perto desses tons. Isso ocorre pois os minimalistas entendem que “menos é mais”, logo usar roupas apenas dessas cores vai poupar muito tempo na hora de escolher uma peça.

Passar despercebido

Por último, para certas pessoas, vestir-se completamente com esta cor dá uma sensação de que não estão chamando tanta atenção e se ‘camuflando’ entre muitas outras pessoas e situações.

