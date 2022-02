Dieta do sono: conheça esta dica para dormir melhor e que vai te ajudar contra o aumento de peso

Embora para muitos isso seja algo improvável, um estudo revela que dormir de maneira e tempo adequado pode ser um dos fatores-chaves contra o aumento de peso. Ficou curioso e quer saber mais sobre este tema relacionado ao seu sono?

Segundo detalhes compartilhados pelo portal Nueva Mujer, o estudo esclarece que quando você dorme pouco isso contribui para que o hormônio da fome seja estimulado, o que consequentemente pode resultar no ganho de peso.

Ainda sobre o ponto citado anteriormente, principalmente quando você dorme mais tarde, isso faz com que você sinta mais fome. Confira a seguir mais detalhes do estudo publicado pela revista mensal Jama Internal Medicine.

“O mecanismo que tem a ver com o aumento do hormônio do estresse, chamado cortisol, é o que às vezes faz você sentir a necessidade de comer mais. Dormir pouco também estimula a grelina, o hormônio da fome e, consequentemente, o aumento dessa vontade de experimentar comidas reconfortantes, portanto, uma maior necessidade de experimentar alimentos mais calóricos, inclusive os carboidratos”

Detalhes do estudo e da ‘dieta do sono’

O experimento contou com 80 adultos com sobrepeso, entre 21 e 40 anos, e que dormem em média 6 horas e meia ou menos.

Após duas semanas dormindo ao menos uma hora a mais, como resultado, eles tiveram perda de peso, uma vez que consumiram em média 270 calorias a menos.

A autora do estudo e que também é diretora do Centro de Pesquisa do Sono do Centro Médico da Universidade de Chicago, Esra Tasali, comentou sobre o tema:

“A privação do sono leva a mais desejos por carboidratos e açúcar. Mas, quando você dorme mais, essas áreas não são ativadas e o cérebro funciona melhor para sincronizar o apetite com as necessidades reais”

Assim sendo, além de ter uma vida mais saudável e poder descansar mais, a dieta do sono pode ter um efeito bastante positivo na perda de peso sem fazer algo radical.