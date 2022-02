WhatsApp: Os truques para confirmar que uma pessoa está usando um ‘modo secreto’ do app

Quando falamos em WhatsApp, você sabia que há uma espécie de ‘modo secreto’ e que em linhas gerais dá acesso a funções extras ao app, incluindo a de poder esconder que está online a todo o momento? Caso tenha ficado curioso e queira saber mais, confira este texto até o final.

Sobre o questionamento feito inicialmente, para os que desconhecem, trata-se do do WhatsApp Plus, uma versão não-oficial do aplicativo de mensagens e que permite dentre os mais diversos recursos:

Escutar uma mensagem de áudio enquanto conversa com outra pessoa;

Conferir e utilizar emojis extras.

Como saber que uma pessoa está utilizando um modo secreto?

Não há um fator que seja chave e que confirme esta informação, mas há alguns pontos que podem indicar que de fato a pessoa utiliza o WhatsApp Plus. Vejamos alguns deles:

Para começar, diversos do emojis utilizados pela pessoa não estão disponíveis para você na conversa;

Outro ponto é que a confirmação de leitura (check azul ☑️) só aparece quando a pessoa responde, senão continua como não lido;

Por último, um dos pontos mais considerados é o fato de que a pessoa nunca aparecerá online, se ativar esta função, mas mesmo assim você seguirá recebendo as respostas de uma conversa.

Importante!

Vale ressaltar mais uma vez que o WhatsApp Plus é uma versão não-oficial, disponível somente em sites web, e por ter tal condição pode fazer com que seu celular esteja exposto a vírus e outros.

Além disso, toda a informação compartilhada anteriormente é apenas informativa, ou seja, caso enfrente alguma dificuldade em seu aparelho, o correto é que busque a um profissional técnico que fará a avaliação e indicará a melhor solução.

(Com FayerWayer).

