CBLOL 2022: confira o que aconteceu na rodada deste domingo

As partidas deste domingo do CBLOL 2022 foram marcadas pelo ressurgimento dos times da parte inferior da tabela. Algumas equipes que estavam mostrando uma atuação mais apagada ao longo do campeonato, vieram para os confrontos renovados e mostraram que ainda tem muito jogo pela frente.

Na primeira partida do dia tivemos um embate da parte superior da tabela com a parte inferior. O jogo entre Flamengo e LOUD mostrou uma nova postura da equipe do Fla que, apesar da diferença na classificação, lutou de igual para igual com a LOUD, que segue brigando pelas primeiras posições.

Em uma partida equilibrada, as duas equipes apresentaram pequenos erros de posicionamento que entregaram abates aos adversários. A LOUD começou com uma ligeira vantagem, mas com o Flamengo conquistando a alma da montanha as chances de vitória aumentaram.

Com uma capacidade na tomada de decisão diferente da demonstrada nos jogos anteriores, o Flamengo conquistou sua terceira vitória no campeonato.

INTZ perde e vê a classificação ficar cada vez mais distante

Tentando ficar viva na competição, a INTZ encarou a FURIA na segunda partida desse domingo. Em outro confronto entre os primeiros e os últimos times da tabela, vimos as esperanças dos intrépidos diminuírem cada vez mais após outra derrota.

Em um jogo que começou equilibrado, a FURIA mostrou algumas jogadas duvidosas no início da partida, que foi controlado pela INTZ. No entanto, mesmo com um bom começo de jogo os intrépidos mostraram pequenos erros que possibilitaram a retomada da partida por parte da FURIA.

Com a derrota, a INTZ segue entre os últimos colocados e tem as chances de classificação cada vez menores.

Se por um lado a INTZ vê seu sonho de classificação cada vez mais distante, a paiN Gaming mostra que está fazendo o dever de casa e apresenta um jogo completamente diferente das partidas anteriores.

No confronto entre paiN Gaming e Netshoes Miners, a postura focada da paiN se destacou. Com jogadas bem definidas e um ótimo desempenho do caçador CarioK, a vitória veio e a possibilidade de classificação vai se tornando real com a equipe apenas 1 ponto atrás da Miners na tabela.

Ezreal do TitaN brilha e a RED conquista mais uma vitória

Em uma partida pegada, o quarto confronto do dia marcou um confronto da parte superior da tabela. Tentando permanecer no top 4, a Liberty encarou a RED Kalunga.

Com escolhas diferentes das normalmente apresentadas até agora, TitaN, atirador da RED, trouxe para partida a escolha de Ezreal, e foi com ótimas jogadas que ele orquestrou e levou o time em direção a mais uma vitória no CBLOL 2022.

Na última partida do dia, a RENSGA encarou a KaBuM para tentar se aproximar cada vez mais do top 6. Em um confronto extremamente pegado e definido nos detalhes, os ninjas levaram a melhor e conquistaram mais uma vitória no campeonato.

No entanto, apesar da vitória da KaBuM, a RENSGA mostra que a nova formação da equipe veio com tudo e tem plenas condições de mostrar jogos extremamente pegados.

As partidas do CBLOL voltam a acontecer no próximo final de semana com confrontos pela 13ª e 14ª rodadas. As partidas são transmitidas pelos canais oficiais do torneio.

