4 curiosidade sobre a energia solar que provavelmente você não sabia

A energia solar ainda não é algo muito comum no Brasil, porém, aos poucos, ela vem ganhando força. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o setor tem uma previsão financeira em 2022 de R$ 35 bilhões.

Toda essa expectativa gira em torno da aprovação do Marco Legal para a geração própria de energia a partir de fontes renováveis no Brasil com até 5 megawatts, no fim de 2021, ano que a energia solar e a eólica ocuparam a segunda maior participação na oferta interna de geração de energia, conforme aponta o Ministério de Minas e Energia.

A previsão atual é de mais segurança jurídica atrelada à aceleração dos investimentos em novos projetos fotovoltaicos em residências, empresas e indústrias no país.

Mas por que a energia solar é tão importante? Fernanda Pereira, diretora da Entec Solar, empresa especializada em sistemas fotovoltaico, elenca 5 curiosidades que mostram a força e importante desse tipo de energia.

1 - Tempo feio

Saber se haverá energia em dias frios, chuvosos e nublados é a principal dúvida dos consumidores. Em dias com um sol mais ameno existe uma certa ineficiência energética, porém isso não significa que as placas param de produzir energia. “Pelo contrário: mesmo com tempo encoberto, há o sol e, portanto, luminosidade suficiente para a produção de energia”, explica Fernanda.

2 - Conserto

Quem instala as placas solares não costuma se arrepender, primeiro porque consegue economizar cifras valiosas todos os meses. Depois, porque a estrutura dos painéis fotovoltaicos é bem simples, com durabilidade prevista de aproximadamente 25 anos, e requer baixa manutenção, uma vez que a própria inclinação do telhado e a água da chuva favorecem a limpeza das placas constantemente.

3 - Investimento

Nos últimos anos, o brasileiro tem percebido a diferença entre gasto e investimento. Enquanto os gastos são todos os desembolsos da pessoa ou empresa, ou seja, tudo que sai do bolso ou do caixa; os investimentos, que entram, juntamente com as despesas e os custos, no conjunto dos gastos, representam o caminho mais seguro para garantir estabilidade aos indivíduos, famílias e empreendimentos, principalmente em tempos de crise; além de proporcionar crescimento econômico. “Ao passo que os custos para a instalação de painéis solares caíram muito nos últimos anos, há forte concorrência no mercado e o retorno do investimento é estimado em, no máximo, cinco anos”, comenta a diretora.

4 - Conta de luz

Um das principais vantagens de um sistema solar fotovoltaico é a economia na conta de luz, reduzindo as tarifas em até 95%. Além disso, outra curiosidade é que, no Brasil, a maioria dos consumidores que optam pela geração solar participa de um sistema de compensação, interligado à rede elétrica convencional da concessionária. Assim, toda energia gerada, mas que não foi consumida, é injetada intuitivamente na rede, suscitando créditos para o cliente e, portanto, mais economia.