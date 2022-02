WhatsApp: O que acontece com a conta do aplicativo quando uma pessoa falece? Foto ilustrativa - Pexels

Por pertencer ao grupo Meta, do Facebook, diversas pessoas têm a ideia de que quando uma pessoa falece, a conta do WhatsApp se torna uma espécie de memorial, mas a verdade é que não. E então, o que acontece com o perfil criado?

Segundo explica o portal FayerWayer, depois de 120 dias sem utilização, ou seja, aproximadamente 4 meses sem acessar o app, a conta é desativada e tem alguns impactos, dentre eles:

Desaparece a foto configurada;

O mesmo acontece com o nome;

A situação também se aplica aos demais dados cadastrados.

Esta notícia pode te interessar: WhatsApp: Este é o truque para ouvir uma mensagem enquanto conversa com outra pessoa

Isso quer dizer então que a conta do WhatsApp é excluída permanentemente?

Se você tem esta dúvida, a resposta é não. Em linhas gerais, isso quer dizer que a conta pode voltar a ser utilizada, caso queira, e para reativá-la, basta apenas que acesse o aplicativo e então as informações citadas anteriormente voltarão a aparecer.

Algumas informações importantes:

Durante o período de desativação, após os 120 dias sem utilizar o app, é possível ainda enviar mensagens para este contato, o único fator de impacto neste caso é que não haverá a confirmação de recebimento;

Além disso, mesmo com a desativação, toda a cópia de segurança feita anteriormente com os respectivos dados não são perdidos. Assim sendo, ainda é possível conferir chats de backups com os arquivos correspondentes.

Mas e então, você sabia de todos estes detalhes?

(Com informações do portal Publimetro Chile).

+ LEIA MAIS SOBRE WHATSAPP:

· WhatsApp: este é o truque para enviar uma mensagem para uma pessoa sem ter o seu contato salvo

· WhatsApp: Este é o truque para que não descubram que você leu a mensagem de um grupo

· WhatsApp: Este é o truque que vai te ajudar a descobrir como evitar arquivos indesejados no seu celular