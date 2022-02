Partidas emocionantes marcam a 11ª rodada do CBLOL 2022

As partidas desse sábado (26) do Campeonato Brasileiro de League of Legends movimentaram a tabela e mostraram que os times da parte inferior ainda brigam para voltar ao jogo e tentar uma classificação no top 6.

A primeira partida do dia foi um confronto entre a parte superior e inferior da tabela, FURIA e Flamengo fizeram uma partida que começou equilibrada, mas rapidamente desandou pro lado do Fla, que não conseguiu colocar o jogo a seu favor e acabou somando mais uma derrota.

Quem se deu bem foi a FURIA, que conseguiu se destacar na parte superior da tabela e ficar tranquilamente entre os seis primeiros colocados por mais uma semana.

Sequência de vitórias da LOUD é quebrada

No segundo confronto do dia a LOUD encarou a RED Kalunga e teve sua sequência de vitórias quebrada pela matilha. Em uma partida com diversas reviravoltas os dois times mostraram um bom estilo de jogo e apresentaram bons momentos.

O resultado foi definido na conquista de objetivos quando a RED conseguiu levar os buffs do Barão e do Dragão Ancião, contando com esse pico de poder para fechar a partida e levar o nexus inimigo.

Apesar da derrota, a LOUD segue entre os seis primeiros colocados e vai garantindo sua vaga na próxima fase do CBLOL.

Por sua vez, a partida entre RENSGA e Liberty marcou a estreia do novo elenco da RENSGA, com direito a uma vitória importante para a equipe.

Com um jogo completamente diferente e mais sólido, os cowboys mostraram a força dos seus jogadores de base. Para o novo atirador da RENSGA, Ninjakiwi, a sensação de jogar sua primeira partida no CBLOL foi de nervosismo para felicidade.

“Quando acabou o jogo deu uma sensação muito boa”, afirmou o atirador em uma entrevista concedida após a partida.

paiN mostra que está viva no CBLOL

Brigando pra se manter viva na disputa pelo top 6, a paiN Gaming entrou para o jogo contra a KaBuM com uma única opção: vencer.

E a vitória veio em um dos jogos mais trabalhados do dia. Com uma postura diferente e mostrando mais decisão em suas jogadas, a paiN foi pouco a pouco conquistando vantagens no mapa e respondendo as jogadas criadas pelos ninjas.

Com a vantagem desde o principio da partida, a paiN conseguiu uma vitória importante para continuar sonhando com a classificação e para vir com maior tranquilidade para o jogo de amanhã. Na partida de domingo a paiN enfrenta a Netshoes Miners, sexta colocada na tabela.

Para Trigo, atirador da paiN, a partida de amanhã é importante e decisiva, como todos os jogos da equipe nesta etapa do campeonato. “Precisamos muito dessa vitória. Precisamos focar em todos os jogos e não podemos dar mole”.

Netshoes Miners e INTZ fazem a última partida do dia

Em um confronto que é extremamente importante para a parte inferior da tabela, Netshoes Miners e INTZ se encontraram na última partida deste sábado (26). Se por um lado a Miners precisa vencer para se manter mais uma semana na sexta colocação, a INTZ precisa da vitória para continuar sonhando com uma possível classificação para a próxima etapa.

Em um jogo pegado e com lutas precisas, os times se enfrentaram em uma partida que mudou de cenário a todo o momento. Enquanto a Miners teve um início de jogo mais forte, a INTZ conseguiu correr atrás do prejuízo encaixando boas lutas.

No entanto, ao considerar o controle de mapas a Miners deu um show e conseguiu surpreender a INTZ. E foi em uma jogada solo de Anyyy, jogador da rota do meio da Miners, que a vitória veio e garantiu mais uma semana na sexta colocação.

Se por um lado a Miners garantiu mais uma semana no top 6, a INTZ está em uma situação extremamente complicada para conseguir se classificar para a próxima etapa.