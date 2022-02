Os signos que podem nutrir uma paixão excessiva por eles mesmos

Reprodução - don't trust the b---- in apartment 23 (Adam Larkey/Adam Larkey)

O amor próprio é uma das maiores fortalezas de cada ser humano, mas ele também pode ser prejudicial quando cai em excessos e motiva atitudes egoístas. Sendo assim, todos podem se desestabilizar e confundir as coisas, mas alguns signos tendem ter uma maior propensão a nutrir esta paixão fora de controle por eles mesmos.

Confira quais são:

Touro

Quando a superioridade se torna desequilibrada neste signo, ele achará que merece mais do que as outras pessoas. A empatia cai por terra e ele se incomoda com qualquer um que aponte seu egoísmo. Como não foge de conflito, este signo irá brigar se necessário. O materialismo e narcisismo são os primeiros sinais deste comportamento prejudicial para as relações e eles mesmos.

Leão

O leonino pode ficar muito cheio de si e achar que o mundo precisa girar ao seu redor, por isso, todas suas atitudes possuem uma justificativa, até as que complicam a vida dos outros. Esse excesso de confiança o faz lutar e competir por atenção, mas também se tornar alguém que nunca está satisfeito, pois ninguém ou nada está à altura.

Escorpião

O escorpiano pode colocar seus desejos como os únicos que realmente merecem ser realizados, o que os leva a acreditar que são muito mais especiais. Quando isso acontece, ele se sente no direito de burlar algumas éticas e valores para conseguir o que quer, pois sua vantagem deve estar em primeiro lugar. A frieza é um dos sinais de que este signo está saindo de controle.

Virgem

O virginiano pode se convencer de que é o mais inteligente e, algumas vezes, o único capaz de realizar algumas tarefas. Quando se acha tão genial, pode menosprezar e se tornam competitivos de forma destrutiva. É importante recordar que o primeiro sinal alarmante, não é nem o excesso de busca pela perfeição, mas sim a arrogância e vaidade.

