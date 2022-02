Os signos que ajudam, mas defendem o deles primeiro

Para mostrar como todas as pessoas podem cair em atitudes egoístas existe uma frase popular perfeita que diz: “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Para entender este ditado, é só pensar nas pessoas que tendem a colocar suas necessidades sempre em primeiro lugar.

Alguns signos do zodíaco podem estar no seu melhor e ajudar muitas pessoas, mas quando se desequilibram também tendem a surpreender defendendo seus desejos sem olhar ao próximo.

Confira quais são estes signos:

Áries

O ariano pode ser aquele que defende seus aliados com unhas e dentes, mas a impulsividade algumas vezes faz com que ele haja de forma egoísta. Não é errado pensar no próprio beneficio, mas este signo tende a considerar apenas as suas vontades quando está em desequilíbrio com aqueles a sua volta. A justiça e paciência são remédios e direcionamentos que o ajudam a lidar melhor com isso.

Câncer

O canceriano tende a pensar muito em sua família e conexões próximas, mas é capaz de assumir posturas controversas para manter algumas dependências que desenvolvem na vida. Este signo não é nem um pouco desapegado e pode temer a falta de algo mais do que qualquer coisa, emoções que nublam sua consciência e se tornam egoístas.

Sagitário

O sagitariano é capaz de dividir experiências e se aliar as pessoas de corpo e alma. No entanto, este signo é muito consciente dos seus desejos e objetivos, lutando por eles em primeiro lugar. Se é imaturo, possivelmente deixa o egocentrismo ganhar a frente e pode ter atitudes injustas, que complicam os relacionamentos.

Aquário

O aquariano é muito ligado às comunidades e pode viver em conjunto, descobrindo cedo o quanto uma mão pode lavar a outra. No entanto, sua independência também o faz compreender que é preciso se colocar em primeiro lugar. Quando exagera deixando-se levar apenas pelos próprios desejos, pode ser frio e chama a atenção de forma ruim. A amizade e o senso de igualdade pode ajudá-lo a agir de forma mais prudente.

