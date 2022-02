NASA: Telescópio Hubble revela nova foto assombrosa; confira registro

O Telescópio Espacial Hubble da NASA (agência americana) revelou recentemente um novo registro assombroso: uma imagem mostra um par de galáxias em interação chamadas Arp 298.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro foi captado a impressionantes 200 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Pégaso.

As constelações vizinhas são Andromeda, Lacerta, Cygnus, Vulpecula, Delphinus, Equuleus, situando-se a norte de Aquarius e Pisces.

Como é possível ver no registro, a galáxia espiral barrada NGC 7469 é a maior da dupla, enquanto IC 5283 é sua contraparte diminuta. NGC 7469 também abriga um buraco negro supermassivo ativo e um anel brilhante de aglomerados de estrelas.

O astrônomo Halton Arp produziu uma galeria de galáxias estranhas e maravilhosas, conhecidas como Atlas das Galáxias Peculiares – daí o “Arp” no nome do par de galáxias.

NASA: Telescópio Hubble revela nova foto assombrosa

Como detalhado pela NASA, o catálogo apresenta galáxias com tudo, desde braços espirais segmentados até anéis concêntricos.

Ao combinar dados de três propostas do Hubble, o Arp 298 é capturado em detalhes gloriosos em sete filtros diferentes de dois instrumentos do Hubble – a Wide Field Camera 3 e a Advanced Camera for Surveys.

Ainda de acordo com as informações, a image foi compartilhada nesta semana no Instagram. Confira foto:

Com informações do site da NASA