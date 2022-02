Método Winter: A técnica potente para que você possa dormir muito melhor; passo a passo

Precisando de uma mãozinha para ter uma noite de sono melhor? Então, o que acha de aprender um método super potente e que vai te ajudar a relaxar e descansar de uma maneira muito mais efetiva?

Sobre o questionamento anterior, caso tenha ficado curioso, trata-se do Método Winter, do treinador de atletismo Lloyd Bud Winter, que garante em seu livro “Relax and Win: Championship Performance” que esta técnica, que saiu do exército dos EUA, ajudava a descansar a qualquer hora do dia.

Quer aprender na prática como funciona? Então, confira abaixo o passo a passo detalhado.

Método Winter: passo a passo

Para começar, você deve afastar qualquer tipo de dispositivo eletrônico. Se possível, deixe-o desligado;

Em seguida, relaxe os músculos faciais fazendo estes exercícios: sorria ao extremo e depois relaxe a mandíbula;

Quando o rosto estiver relaxado, descanse também ombros e braços;

Então, respire fundo e note a entrada e saída do ar;

Logo após, integre as pernas em seu exercício;

Como o exercício envolve respiração, caso tenha qualquer tipo de problema respiratório ou suspeitas, recomendamos a não fazê-lo e buscar a um profissional médico, combinado?

Vai mais uma dica extra?

4 hábitos cotidianos perfeitos para perder calorias Foto ilustrativa - Pexels

Embora algumas tarefas e hábitos cotidianos possam parecer cansativos (e muitos deles de fato são), você sabia que alguns deles podem ser extremamente positivos quando o tema é queimar calorias?

Sobre o questionamento anterior, caso tenha ficado curioso, queremos te convidar a conferir a seguir uma lista com 4 itens para que você confira se aplica todas estas tarefas e ações.

1 - Tomar banho com água quente

Para começar, esta iniciativa que é super comum na rotina de muitas pessoas e que tem um importante impacto. Segundo informações, um estudo feito pelas Universidades de Loughborough e Leicester revelou que a quantidade de calorias perdidas ao tomar um banho com água quente se equipara ao de uma caminhada.

Dica extra: Se você gosta de chá, então é necessário que saiba que tomá-lo depois do café da manhã ou almoço pode ajudar a queimar até 80 calorias e se o tempo está frio, isso faz com que o efeito seja de até mais 30%.

2 - Dormir sem roupa

Antes de falarmos especificamente sobre este tema, é importante reforçarmos a relevância de garantir o tempo adequado para descansar, de no mínimo 8 horas.

Sobre o fato de dormir sem roupas, enquanto dormimos a nossa temperatura corporal e o metabolismo basal caem, o que faz com que o corpo queime mais gordura. Com as roupas, este efeito é reduzido.

3 - Limpar a casa cotidianamente

Além de assegurar um ambiente higienizado, em apenas 30 minutos de limpeza você pode queimar até 250 calorias. Tarefas adicionais como lavar louça e fazer o jantar podem ampliar este número para 300.

4 - Passear com o animal de estimação

Seja para fazer caminhadas, subir de escadas ou passear com pet, um trajeto de 3 km diários pode ajudar a eliminar até 200 calorias.