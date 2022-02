É necessário enxaguar a boca depois de escovar os dentes?

Fazendo isso a vida toda, algumas vezes por dia, você deve imaginar que virou um craque na escovação dental, correto? Porém, mesmo com toda a higiene bucal, às vezes a pressa ou o modo errado de escovar os dentes acaba afetando à saúde da boca, causando cáries e outros problemas. Por esse motivo, inclusive, que a visita ao dentista se torna necessária.

Mas existe uma outra curiosidade na arte de escovar os dentes que você provavelmente não sabe: é necessário ou não enxaguar os dentes após ter feito a escovação? Os dentistas discutem sobre esse tipo de atitude e para alguns, a água não é necessária, como aponta o texto do site Meganotícias (espanhol).

Por quê não enxaguar?

Uma parcela de dentistas diz que não colocar água na boca após a escovação é essencial para que não se perca os benefícios do flúor obtido através do creme dental. O produto leva algum tempo para agir e isso é possível observar quando você vai no dentista e eles colocam flúor e pedem para você não ingerir alimentos ou bebidas durante um tempo. Logo, não fazer o enxague bucal seria o correto.

Porém, essa dica é particularmente importante para as pessoas que não fazem uma escovação correta, com ao menos dois minutos de escovação.

Por que enxaguar?

Do outro lado dessa discussão, estão os especialistas que dizem que tudo depende da concentração do flúor na pasta de dente. Eles apontam que não existe problema em enxaguar a boca com água após a escovação, pois engolindo o produto, é possível até causar danos à saúde.

O texto do blog Icon Dental Center (em inglês) diz inclusive que o enxague serve para eliminar restos de comida ou bactérias que estavam na cavidade oral e não foram retirados com a escova.

