Carnaval: viajar ou ficar em casa?

Enfim o carnaval! Talvez esse ano ainda não seja como você gostaria, mas de qualquer forma, essa data traz muita alegria, até mesmo para quem vai ficar em casa. Inclusive, esse é uma pauta relevante antes mesmo antes da pandemia, pois não é de agora que muitas pessoas utilizam o feriadão para descansar em casa. Por outro lado, existem aqueles que ficam ansiosos pela folia e, devido a pandemia, vai passar mais um ano sem os bloquinhos.

Nesse meio termo, também há o grupo adepto à viagem de carnaval, que tradicionalmente utilizam a data para programar uma viagem com um grupo de amigos ou até mesmo sozinho.

E você? Qual grupo você pertence? A Navegg, uma plataforma que que divulga estudos complementares sobre o perfil de consumidores, utilizou esse feriado para entender o perfil e o que as pessoas buscam no carnaval. Confira o resultado:

Relaxar em casa

Esse grupo pertence aquelas pessoas que não gostam de enfrentar longas filas nos estabelecimentos ou o trânsito comum dessa época. Para 64% de mulheres e 36% homens da pesquisa, o conforto de casa é a melhor escolha.

Reunião entre amigos

Dá para curtir o feriado com os amigos sem precisar viajar. Nessa categoria que envolve churrasco, música, jogos e uma boa conversa estão presentes 38% são homens e 62% são mulheres.

Viagens curtas

O carnaval é conhecido pelo seu ‘feriadão’ prolongado, mas existem pessoas que querem aproveitar a data, seja almoçar em um local bacana, ou até mesmo passear no interior. Para quem vai aproveitar viagens curtas de carro, 61% são homens e 39% são mulheres.

Praieiros

Esse é o perfil daqueles que, façam chuva ou faça sol, curtem a praia no carnaval. O público é composto 60% por mulheres e 40% por homens.

Selva de pedra

Entre os que preferem ficar em casa e os que gostam de viajar, também existem aqueles que utilizam a data para conhecer mais a cidade. Muitas delas oferecem diversos programas culturais e eventos justamente para aproveitar o feriado. Quem curte esse tipo de passeio são principalmente as mulheres, com 69% e os homens com 31%.