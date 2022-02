Carnaval: drinks perfeitos para fazer em casa

E mais um ano a festa de carnaval ficará por conta do bloquinho do ‘unidos do sofá'. Porém, isso não é um obstáculos para curtir a folia. Que tal aprender a preparar alguns drinks que combinam com a data?

Caipirinha de Café

Ingredientes

1 cápsula de Café;

40 ml de cachaça do seu gosto;

1 limão;

1 colher de açúcar;

Gelo.

Acessórios

- Taça long drink ou dividido para copo de shot;

- Mexedor.

Modo de preparo

Coloque em um copo o açúcar com o limão cortado em 4 pedaços e extraia levemente. Coloque bastante gelo, cachaça, extraia a cápsula de café espresso e adicione ao copo.

Grapefruit Martini

Ingredientes

- 40ml Tanqueray Nº 10;

- 20ml Grapefruit;

- 10ml limão-taiti;

- 15ml xarope de açúcar;

- Casca de grapefruit (toranja).

Modo de preparo

Adicione a uma coqueteleira todos os ingredientes e bata. Em seguida, utilize coe a mistura em uma taça de martini e decore com uma casca de grapefruit.

Orange Glam

Ingredientes:

Cubos de gelo;

150ml de Carta Nevada;

20ml de suco de tangerina;

20ml de suco de grapefruit;

20ml de xarope de toranja;

Guarnição: tangerina e pimenta rosa.

Modo de preparo

Em uma taça com gelo, acrescente todos os ingredientes e misture delicadamente. Decore com a tangerina e pimenta rosa.

Ginger Spritz on Ice

Ingredientes:

Cubos de gelo;

30ml de Xarope de Gengibre;

Cava Freixenet Ice;

Guarnição: 2 rodelas de limão tahiti e folhas de hortelã.

Modo de preparo

Acrescente todos os ingredientes em uma taça com gelo e misture delicadamente. Decore com as rodelas de limão-taiti e as folhas de hortelã. Bata as folhas de hortelã na mão para soltar o aroma.

