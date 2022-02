WhatsApp: Este é o truque para ouvir uma mensagem enquanto conversa com outra pessoa Foto ilustrativa - Unsplash

Já parou para pensar na possibilidade de escutar uma mensagem de áudio no WhatsApp enquanto conversa com outra pessoa? Embora para muitos isso seja algo fora de possibilidade, a verdade é que há um truque que pode ser aplicado de forma simples e que traz este e outros benefícios. Vamos entender melhor?

Para quem está se questionando do que se trata, é o WhatsApp Plus, uma versão não-oficial do aplicativo de mensagens, que está disponível somente através de sites web. Caso você não o possua, é recomendado que busque a um endereço de confiança para realizar o download.

Como usar esta versão do WhatsApp?

Para utilizá-lo é muito simples, basta que:

· Faça o download do WhatsApp Plus em seu aparelho celular;

· Feito isso, realize a configuração necessária;

· Então, basta que utilize o app normalmente e verá que ao alternar as conversas, um áudio não será pausado.

⚠️⚠️⚠️ ALERTA: NÃO ESQUEÇA DISSO! ⚠️⚠️⚠️

Lembre-se que por não ser uma versão oficial do WhatsApp, isso pode fazer com que seu celular seja exposto e fique vulnerável. Assim sendo, recomendamos que revise sempre bem ao baixar qualquer tipo de app e prefira sempre as opções disponíveis na sua loja de aplicativos.

Além disso, recorde-se sempre que as dicas são apenas informativas, ou seja, se você enfrentar qualquer dificuldade com seu dispositivo, deve buscar um técnico, que fará a avaliação e indicará qual a melhor solução para o seu problema.

