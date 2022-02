‘Por que os homens só parecem me querer por sexo?’ Imagem: Pexels

O texto do Metro Reino Unido é sobre uma mulher que sente que os homens que ela conhece só estão interessados em sexo e ela não gostaria de se sentir atraída apenas dessa forma. Segundo ela, sua criação foi feita para evitar homens que só queiram ‘usar’ as mulheres.

O relato

“Acabei de completar 40 anos e estou solteira há um tempo. Os homens que encontro se aproximam de mim me despindo com os olhos, através de conotações sexuais ou como se nunca tivessem visto uma mulher antes.

No ano passado eu conheci um cara através de um aplicativo de namoro e ele me convidou imediatamente para a casa dele. Sou romântica, mas sinto que eles só me veem por sexo, então devo ter um padrão inconsciente porque a mesma coisa se repete.

Outra coisa: eu cresci ouvindo minha mãe me dizer para não me deixar ser fisgada por homens que só usam mulheres, para depois descartá-las e desonrá-las. O que há de errado comigo?”

O que dizem os especialistas

Em primeiro lugar, é importante entender que não há nada de errado com você. “Embora seja verdade que há muitas pessoas que estão principalmente interessados em ficar sem nenhum envolvimento emocional sério, parece que você é sensível ao fato de que alguém pode se sentir atraído por você somente nesse nível”, diz o especialista Rupert Smith.

Ele complementa dizendo que o desejo sexual é uma parte natural das relações humanas, mas algumas pessoas associam isso a algo desonroso e sem a ideia de que possa surgir mais coisas a partir disso. “Parece que você está preso a um padrão que o mantém longe dos relacionamentos, então você os evita quando eles aparecem.”

O especialista sugere que, nesse caso, seja feita uma reflexão sobre o que realmente você deseja em um relacionamento e se concentrar no que os homens podem lhe dar, em vez de temer o que eles querem tirar.

“Apresente-se a novos homens por meio de interesses e observe quando eles foram educados, agradáveis, amigáveis e prestativos. Ao reescrever suas ideias sobre os homens, você começará a notar aqueles que irão respeitar e cuidar de você”, finaliza.

