Os signos com a maior intuição do último fim de semana de fevereiro de 2022

O último fim de semana de fevereiro de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco receberam o poder de uma intuição especial para finalizar o mês.

Confira aqueles que se conectam com o sexto sentido:

Gêmeos

A expansão da mente não pode ser ignorada agora, pois além da vontade, novas experiências surgem. A rigidez vai embora e a intuição aumenta; esteja pronto para compreender uma infinidade de processos e até alguns mistérios. Esta fase será decisiva para algumas aproximações e consolidar intimidades. Tenha cuidado apenas com a paranoia e evite pensar que estão contra você; dê um tempo para acessar as informações com calma.

Câncer

O foco tende a ser no amor e nos relacionamentos românticos. Aventuras começam a ser atraídas e é preciso expandir os horizontes junto com a intuição; certifique-se de ter consciência para escolher o caminho e a direção. É preciso ter coragem de mergulhar profundo na sua essência durante esta fase.

Capricórnio

Momento de transformação e estimulo do crescimento. As percepções agora se tornam profundas e muitas energias importantes se manifestam, inclusive em forma de sonhos. Aproveite a maneira de enxergar os acontecimentos e o destino, pois muita coisa pode florescer e ser compartilhada agora. Permita que as transformações cheguem.

Aquário

Momento de sonhos e visões poderosas. É importante aceitar esta fase intuitiva se abrindo também aquilo que é complexo de lidar; tenha coragem de aceitar os empurrões do destino e compreender o que ele quer transmitir. Equilibre o tempo na sua vida pessoal para dedicar-se a si mesmo.

Peixes

A inspiração e aterramento ajudam a manter o foco para desenvolver a intuição com consciência. Invista sua energia naquilo que vale a pena e compreenda o poder de olhar para dentro com autocuidado. Chegou a hora de deixar de divagar sem fundamento!