O envio de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp se tornou algo totalmente popular. E são muitas as opções: são mais de 1.700 incluídos no app.

Um dos queridinhos, é o emoji de sorriso malicioso. No entanto, você sabe qual é o significado ‘oculto’ no aplicativo de mensagens?

O significado ‘oculto’ do emoji de sorriso malicioso no app WhatsApp

Essa carinha tem tudo a ver com situações de flerte, sugestivo ou até sexual, como detalhado pelo site Canaltech.

É usado também, embora menos, para quem quer se gabar com uma certa presunção ou indiferença.

Outro com conotação dupla no app de mensagens, é o emoji de pêssego (uma fruta popular).

A figurinha possui um formato característico que lembra um coração, mas passou a ser associado quando se quer falar do bumbum, ainda mais com sentido sexual.

Estes são os novos recursos do WhatsApp que vão deixar o app de mensagens de ‘cara nova’

Já no tema de novidades, o WhatsApp vai liberar novos recursos que vão deixar o app de mensagens de ‘cara nova’ muito em breve. São funções para os sistemas Android e iOS. Confira:

App de mensagens de ‘cara nova’: o WhatsApp lançou uma nova interface ao fazer chamadas de voz na nova versão beta para iOS. A mesma interface também foi implementada para Android.

Nova forma de enviar áudio: O app também introduziu diferentes mudanças quando o usuário encaminha notas de voz em uma nova atualização para Android.

As alterações são sobre o ícone, botão de velocidade de reprodução, formas de onda de voz.