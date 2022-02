Método 4-7-8: Aprenda esta técnica que vai te ajudar a dormir melhor

Você tem problemas para dormir? Então, o que acha de aprender um método conhecido como 4-7-8? Criado por Andrew Weil, da Universidade do Arizona, esta técnica pode te ajudar a descansar de uma maneira muito mais efetiva.

E, se você quer aprender como aplicá-la, basta que acompanhe esse texto até o final e confira os detalhes compartilhados pelo portal Publimetro.

Se você tem problemas respiratórios ou qualquer tipo de complicação relacionada, te indicamos a não realizar esta técnica e buscar auxílio médico, para que receba as orientações adequadas, além de do tratamento necessário, se aplicável.

Método 4-7-8: como funciona na prática?

Para executar esta dica, siga o passo a passo:

Primeiro, em uma posição confortável, inspire por 4 segundos;

Feito isso, prenda a respiração por 7 segundos;

Logo após, expire o ar pela boca durante 8 segundos;

Repito este mesmo processo no máximo até 4 vezes.

Sobre a técnica acima, além de ajudar a relaxar, ela auxilia para que você evite distrações na hora de dormir.

4 hábitos cotidianos perfeitos para perder calorias

Embora algumas tarefas e hábitos cotidianos possam parecer cansativos (e muitos deles de fato são), você sabia que alguns deles podem ser extremamente positivos quando o tema é queimar calorias?

Sobre o questionamento anterior, caso tenha ficado curioso, queremos te convidar a conferir a seguir uma lista com 4 itens para que você confira se aplica todas estas tarefas e ações.

1 - Tomar banho com água quente

Para começar, esta iniciativa que é super comum na rotina de muitas pessoas e que tem um importante impacto. Segundo informações, um estudo feito pelas Universidades de Loughborough e Leicester revelou que a quantidade de calorias perdidas ao tomar um banho com água quente se equipara ao de uma caminhada.

Dica extra: Se você gosta de chá, então é necessário que saiba que tomá-lo depois do café da manhã ou almoço pode ajudar a queimar até 80 calorias e se o tempo está frio, isso faz com que o efeito seja de até mais 30%.

2 - Dormir sem roupa

Antes de falarmos especificamente sobre este tema, é importante reforçarmos a relevância de garantir o tempo adequado para descansar, de no mínimo 8 horas.

Sobre o fato de dormir sem roupas, enquanto dormimos a nossa temperatura corporal e o metabolismo basal caem, o que faz com que o corpo queime mais gordura. Com as roupas, este efeito é reduzido.

3 - Limpar a casa cotidianamente

Além de assegurar um ambiente higienizado, em apenas 30 minutos de limpeza você pode queimar até 250 calorias. Tarefas adicionais como lavar louça e fazer o jantar podem ampliar este número para 300.

4 - Passear com o animal de estimação

Seja para fazer caminhadas, subir de escadas ou passear com pet, um trajeto de 3 km diários pode ajudar a eliminar até 200 calorias.