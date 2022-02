ISTs e saúde bucal: veja como as vias orais podem se infectar na relação sexual Imagem: Pixabay

Mesmo em probabilidade menor, as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) também podem ser adquiridas via sexo oral, caso não haja proteção adequada, trazendo problemas para a saúde.

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) divulgada em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) diz que apenas 22,8% dos brasileiros acima de 18 anos declararam fazer uso do preservativo em todos os tipos de prática sexual que tiveram nos últimos 12 meses anteriores à entrevista.

O consultor e especialista em cuidados bucais, Raul Silva, afirma que algumas doenças podem ser contraídas por meio das relações sexuais via oral, entre elas herpes, HPV, sífilis, gonorreia e, menos comumente, o HIV.

“Normalmente, a contaminação pode ocorrer quando existem microfissuras na boca e pele adjunta. Além disso, essa região também reflete sintomas de algumas doenças sistêmicas, mesmo que não tenham sido transmitidas por essa via, como a candidíase recorrente, por exemplo”, explica Raul.

Sintomas

De acordo com o profissional, caso você tenha feito sexo oral sem proteção, é preciso se atentar a sintomas como bolhas, verrugas, secreções amareladas, feridas dolorosas que não cicatrizam e líquido branco espesso ao redor da mucosa das bochechas e no dorso da língua.

“Esses sinais precisam ser examinados o quanto antes, para que haja um diagnóstico precoce e um prognóstico favorável. Outro ponto importante é que a testagem periódica deve se tornar um hábito, para manter a qualidade de vida sexual e proteger o parceiro”, explica.

A melhor forma de combater as ISTs é o uso de camisinha, inclusive no sexo oral, mesmo sendo algo não aceito por uma grande parte da população. “Algumas dessas infecções são perenes e apresentam sintomas ao longo da vida do paciente, sendo fundamental realizar tratamento constante e ter acompanhamento médico e odontológico”, conclui.

Atualmente, existem medicamentos que podem fazer com que o portador deixe de transmitir a doença e permanecer sem sintomas por muitos anos. Além disso, para manter a saúde bucal em dia, é necessário realizar uma escovação três vez dia acompanhada do uso do fio dental. Esse processo evita o surgimento de bactérias e a proliferação de outras doenças.

