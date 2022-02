Impactante ‘estrela zumbi’ é flagrada em nossa Galáxia comendo os próprios planetas; confira detalhes

Em uma situação impressionante, informações de Raios-X distantes podem ser a evidência mais direta até agora dos restos de um planeta desintegrado colidindo com o ‘cadáver’ de uma estrela.

Como detalhado pelo site Space.com, as anãs brancas são os núcleos frios e escuros de estrelas mortas que são deixados para trás depois que estrelas de tamanho médio esgotaram seu combustível e derramaram suas camadas externas.

São geralmente do tamanho da Terra, e nosso sol um dia se tornará uma anã branca, assim como cerca de 97% de todas as estrelas.

Pesquisas anteriores descobriram que as atmosferas de 25% a 50% de anãs brancas possuíam traços de elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, como ferro, cálcio e magnésio.

“Os astrônomos sugeriram que esses elementos pesados eram remanescentes de planetas, asteroides ou cometas que choveram sobre esses remanescentes estelares. Trabalhos anteriores também detectaram sinais de fragmentos planetários e discos de detritos orbitando em torno de anãs brancas, dando credibilidade à ideia de que a matéria pode cair em suas superfícies”, detalhou.

No entanto, embora os elementos pesados nas atmosferas das anãs brancas sugerissem que as estrelas mortas consumiram restos planetários no passado recente, e as rochas que as orbitam sugeriam que poderiam fazê-lo no futuro.

Como detalhado pelo site Space.com, não havia evidência direta de que as anãs brancas estivessem devorando ativamente esse material rochoso.

Ainda de acordo com as informações, no novo estudo, os pesquisadores analisaram a anã branca G29-38, constatando as informações. A remanescente estelar tem cerca de 60% da massa do Sol e está localizada a cerca de 50 anos-luz da Terra, na constelação de Peixes. Confira projeção:

Crédito (Mark Garlick/Universidade de Warwick)

Com informações do site Space.com