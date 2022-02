As raças de cães mais bagunceiras Foto: Pexels

Ter um cachorro como companheiro para a família pode ser muito divertido. A sensação de chegar em casa e ser recebido com festa, lambidas e correria é única, porém algumas raças acabam levando a diversão muito a sério.

Quando eles aprontam, nada está a salvo: sobra para o sofá, sapato, plantas, almofadas, ou seja, tudo que eles enxergam pela frente. Todo cãozinho é um potencial destruidor, porém algumas raças são conhecidas justamente por essa característica. Veja quais cãezinhos são esses a seguir.

Collie

Collie é uma linhagem de cães de pastoreio que inclui Smooth Collie, Rough Collie e a mais famosa delas, a Border Collie. Eles possuem uma reputação de destruidores, principalmente quando filhotes. Costumam morder sapatos, almofadas ou o que estiver ao alcance. Eles são muito inteligentes e energéticos, por isso é necessário muitos passeios e treinamentos.

Labrador

Eles têm uma carinha muito fofa e se dão bem com todos as outras raças e com os humanos, mas não se engane, pois seu entusiasmo e energia os transformam em bagunceiros, isso se não houver treinamento adequado. Pela inteligência, são capazes de reconhecer rapidamente o que é certo e o que é errado.

Beagle

Possuem um tamanho médio, o que os fazem um cachorro ideal para a família. A atenção principal com a raça tem a ver com sua alimentação, pois são muito gulosos e esperam a oportunidade perfeita para roubar a sua comida.

Staffordshire bull terrier

Coragem é o sobrenome dessa raça! Ao mesmo tempo que desajeitado é o seu primeiro nome... Eles podem tropeçar em qualquer coisa no caminho, por isso acabam sofrendo o preconceito de serem taxados de bagunceiros.

