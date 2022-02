Os signos que fogem de parceiros melancólicos

Alguns signos do zodíaco podem fugir de vez quando descobrem que uma pessoa é excessivamente melancólica, mesmo se algum tipo de relacionamento amoroso está começando a nascer.

Confira quais são os signos que não gostam de mergulhar na melancolia:

Áries

O ariano é um grande amante das boas histórias e gosta de compartilhar também as vivências difíceis, mas isso não significa que ele aprecia tanto assim a nostalgia – a melancolia menos ainda. Quem vive muito no passado e parece constantemente abatido por isso, tende a assustá-lo, pois ele é muito conectado ao presente. Como está sempre em busca de agir aqui e agora, as pessoas regidas por Áries acabam se desencantando de quem vive nesse estado.

Virgem

Por mais que olhe para o seu passado e compreenda com atenção muitos detalhes da sua vida ou das de outras pessoas, o virginiano não lida bem com a melancolia. Este signo tem muita coisa para se preocupar agora e não consegue dar muita corda para quem tem tempo em seguir nesta energia. Como também ama ser o único na vida dos seus amores, é bem possível que ele não queira competir com as recordações antigas carregadas no coração de ninguém.

Libra

O libriano gosta de levar a vida com beleza e leveza. Isso faz com que ele dificilmente permaneça muito tempo ao lado de quem adota a melancolia como uma constante, seja em conexões de amizade ou amorosas. Este signo acredita na felicidade e na construção de momentos ainda melhores quando algo novo entra em sua vida, por isso viver no passado e alimentando a tristeza não faz parte dos seus interesses.

Aquário

O aquariano pode ter uma dificuldade para se conectar com os sentimentos e isso precisa ser trabalhado, mas ele também pode dar com facilidade um passo que para muitos é difícil; o de seguir sempre em frente e mirar no horizonte. Por isso, este signo irá fugir de parceiros melancólicos que deixam o clima mais triste quando estão perdidos nos seus pensamentos. No primeiro sinal de dependência com as lembranças e pouca atitude para sair disso, ele prefere se afastar.

