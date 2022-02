Os calçados mais famosos do BBB Foto: reprodução (TV Globo).

Não é de agora que, toda vez que um participante lança alguma moda dentro da casa do Big Brother Brasil, o look entra em discussão. Seja elogiando ou criando memes, uma coisa é certa: a peça vira tendência e muitas pessoas correm para adquirir o produto.

A consultora de tendências, Lúcia Pelleggi, separou calçados que viraram assunto na internet. Uma curiosidade: ela explica que a maioria dos participantes passam por uma consultoria de moda antes de entrar na casa, principalmente após a sandália da Manu Gavassi fazer sucesso, então muitos desses comentários já são esperados.

Bota da Jade Picon

A influencer Jade Picon utilizou botas transparentes, neon e com led nos primeiros dias da casa.

Eu tô obcecada com a bota neon da Jade Picon, todos os dias eu vou dormir pensando nela. pic.twitter.com/GXos4F46JK — Mabê 👽 (@mabebonafe) January 27, 2022

Sandália da Linn

Outro item ousado e muito comentado nos primeiros dias do BBB 22 foi a sandália da participante Lina. Aqui fora, o item recebeu o apelido em forma de meme de ‘ChineLinn’. De acordo com a consultora, “o estilo “almofada” é uma tendência deste verão e deve incorporar os looks de muitas famosas por aí”.

Sandália da Manu Gavassi

Talvez a tendência de comentar o visual dos participantes do BBB tenha ganhado forças a partir da sandália da Manu Gavassi, cantora e participante da 20ª edição que foi uma das responsáveis por mudar a estratégia de marketing dos participantes das edições seguintes. Ela deixou diversos vídeos gravados para serem postados durante o tempo que permaneceu no reality. Mas isso não foi o que mais chamou a atenção. O que roubou a cena mesmo foi sua papete de plataforma na cor vermelha, que virou meme justamente pela estatura pequena da cantora.

Sandália da Manu Gavassi foi bem mais relevante que muitas pessoas lá dentro do BBB, protagonizou horrores, totalmente memorável e aclamada. pic.twitter.com/A5BBCgWN6t — xoxo - PromQueen 👑 (@Audrey_Gossip) January 19, 2021

Bota Karol Conká

Outra participante que deu o que falar, não só pelas atitudes dentro da casa mas também pelo calçado, foi a Karol Conká. A rapper é lembrada duas vezes pela palavra ‘bota’: primeiro pelo calçado com a sola imitando dentes utilizado por ela na edição de 2021. Em segundo e mais relevante, pela icônica frase da sister “qualquer coisa me bota no paredão!”

Finalmente posso descansar em paz a bota da karol conka é da angel chen pic.twitter.com/yORVann4GM — sparkleworks 🧜🏽‍♀️ (@ewdwardz) February 15, 2021

2. Qualquer coisa me bota no paredão - Karol Conká/Mamacitapic.twitter.com/ogHpkoVSZy — Acervo Memes (@acervommes) January 3, 2022

