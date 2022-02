O perfume favorito da Rihanna

É normal sentir a curiosidade de saber quais são as fragrâncias que os famosos usam. Será que é algo mais forte ou suave? Amadeirado ou cítrico? Bom, a menos que você entenda muito de perfume e chegue perto da celebridade para saber, a única forma de descobrir é caso eles contem qual o perfume favorito em alguma entrevista ou nas redes sociais.

E para que essa informação não passe despercebida, o site The Celebrity Fragrance Guide reúne uma lista com diversas celebridades e seus perfumes favoritos. Baseado nesse banco de aromas, você descobre a seguir os perfumes favorito da Rihanna e de mais duas famosas.

Ellen DeGeneres

A comediante americana, mais conhecida por apresentar o programa ‘The Ellen DeGeneres Show’ usa a fragrância Philosykos Eau de Parfum da marca Diptyque. Lançado em 1996 com assinatura da perfumista Olivia Giacobetti, é uma fragrância amadeirada, com notas de Folha de Figo no topo, notas Verdes e Coco no coração e notas de Figueira, Amadeiradas e Cedro no fundo. se você está pensando em adquirir um, prepare o bolso, pois o frasco é bem caro.

LEIA TAMBÉM: Perfume das celebridades: essa é a fragrância favorita da Beyoncé

Michelle Obama

A advogada, escritora e ex-primeira dama dos Estados Unidos utiliza a marca Creed, uma das perfumarias mais clássicas que existem, fundada em 1760. As fragrâncias utilizadas por ela são a Love in White, um âmbar floral e a Acqua Fiorentina, um floral frutado criado em 2009, com o topo composto por notas de Maçã e Ameixa, coração com notas de Bergamota, Bergamota Siciliana, Limão, Pera e Rosa as notas de fundo com Toranja Branca, Cedro da Virgínia e Sândalo. Assim como a fragrância anterior, essa também é bem cara.

Rihanna

A cantora Rihanna (ou Riri para os íntimos) não lança um hit novo há muito tempo, e mesmo assim está com seu nome em alta, tanto pelos sucessos musicais do pop que ultrapassa anos e anos e por sua gravidez do primeiro filho do parceiro e também músico, A$AP Rocky.

De acordo com o guia de perfumes das celebridades, Rihanna utiliza a fragrância masculina Moon Sparkle Escada. Mas em 2016 ela já alegou utilizar o perfume Love, Don’t Be Shy da marca Kilian. Além disso, Riri possui uma fragrância que leva seu nome chamada Reb’l Fleur by Rihanna e também é dona da marca de cosméticos Fenty.

LEIA MAIS:

⋅ Os perfumes favoritos dos BBBs

⋅ Estes são os melhores perfumes cítricos

⋅ 5 perfumes femininos mais elogiados