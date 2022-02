NASA está criando a ‘Fonte da Juventude’? Confira aqui os detalhes do novo experimento

A fonte da juventude existe? Embora esta pergunta ainda seja um mistério, a NASA tem a proposta de realizar um experimento no espaço e que promete ajudar as pessoas na Terra a rejuvenescerem. Quer saber mais?

Segundo detalha o portal FayerWayer, os elementos para um experimento Colgate-Palmolive estão entre os itens da remessa que chegou recentemente à Estação Espacial Internacional. A pesquisa recebeu o nome de “Efeitos da microgravidade no envelhecimento da pele e na saúde”. A previsão é que as obras sejam concluídas em setembro deste ano.

Se você pensa em ir ao espaço ou não sabia disso, lá “em cima” [no espaço] a pele enruga mais rápido do que aqui na Terra. Sobre este tema, a NASA diz o seguinte:

“A deterioração do tecido da pele é uma parte normal do envelhecimento, mas ocorre ao longo de décadas. A microgravidade leva a mudanças no corpo humano muito semelhantes ao envelhecimento, porém essas mudanças ocorrem muito mais rapidamente”