Casar várias vezes é um problema?

Muitas pessoas acham a união algo ‘único’, que precisa ser comemorado. Porém, relacionamentos chegam ao fim, isso é normal, mas será que casar outras vezes depois primeira tentativa é o correto? Até quantas uniões é considerado normal?

No Brasil, um dos casos mais famosos é da cantora e empresa Gretchen, que, segundo as contas da mídia, se casou 18 vezes. Porém, a própria celebridade desmente os números e informa que foram seis relacionamentos oficializados.

A psicóloga Andrea Sartor acredita que alguém pode ser um ‘viciado’ em casamento, e geralmente há uma razão mais profunda por trás de uma pessoa sentir a necessidade de se casar rapidamente, mesmo quando os relacionamentos anteriores falharam.

Em entrevista ao Metro Reino Unido (em inglês), ela diz: “ocasionalmente, quando uma pessoa habitualmente se casa várias vezes, pode ser que ela tenha um distúrbio de saúde mental, distúrbio de personalidade ou feridas de apego que a deixaram se sentindo vulneráveis. Então elas tendem a cair em padrões de relacionamentos”, explica.

A especialista ressalta que, alguém com muitos casamentos ‘fracassados’ pode não ser uma pessoa viciada em oficializar as coisas, mas sim alguém que não consegue resolver padrões de relacionamentos repetidos. “Algumas das questões podem estar relacionadas a problemas conjugais gerais em cada caso, onde há pouca comunicação e o casal decide desistir rápido demais do casamento sem receber ajuda desde o início”, diz Andrea.

Ela continuando dizendo que, em muitos casos, o relacionamento chega ao fim rapidamente pelo fato da paixão de início acabar rapidamente e e o casal não buscar ferramentas para que exista motivação para continuar. No entanto, para ela, isso não é um sinal que deve haver desistência.

Um outro problema notado pela psicóloga está no início das relações. “Chegar muito forte nos primeiros encontros – desenvolver sentimentos fortes desde cedo e fantasiar sobre a vida juntos como um casal – não é o caminho certo para construir um relacionamento saudável e de confiança. Outro ponto de atenção é quando uma pessoa está deliberadamente buscando validação emocional no início do relacionamento, fazendo perguntas como quais são suas intenções? E para onde você vê esse relacionamento indo?”

Para Andrea Sartor, o mais correto nesse caso é buscar ajuda psicológica para lutar contra problemas de apego emocional.

