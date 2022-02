As 5 raças de cães que serão eterno filhotes Foto: Pexels

Há quem prefira cachorros grandes, fortes e protetores. Outros pais e mães de pet preferem os pequenos e fofos. Mas uma coisa é certa: assim como todos os seres vivos, eles envelhecem.

Mas isso não é problema para algumas raças de cães pois, apesar da saúde e dos pelos brancos, elas ficam com cara e jeito de filhotes por toda a vida. Se você está procurando por algum desses para adotar, está no lugar certo.

A seguir você confere as 5 raças caninas que serão eternos filhotes.

Yorkshire Terrier

Eles possuem muita personalidade para um corpo tão pequeno. Para que eles se deem bem com outros cães, é necessário treiná-los bem e desde filhotes.

Poodle Toy

A tradução de Toy é ‘brinquedo’, e é muito fácil dessa raça ser confundido com um. É uma dos cães mais inteligentes do mundo e, apesar do tamanho, possuem muito amor para dar.

Spaniel japonês

Eles têm uma carinha muito pequena e divertida e já apareceu por aqui na lista ‘As raças de cães mais feias, porém fofas’. Assim como os outros cães dessa lista, em virtude do seu do tamanho, ele não precisa de muita atividade física, mas para passar o tédio e gastar a energia é preciso de muitos brinquedos e um bom treinamento.

Maltês

Gentis por natureza, o maltês também lembra muito um brinquedo. Na história antiga, eram considerados os companheiros das famílias italianas, devido ao seu tamanho e inteligência.

Shih Tzu

Pequenos e de pelagem longa, a combinação perfeita para um cachorro de estimação de pequeno porte. Brincalhões e de muita personalidade, são ideais para fazer companhia a qualquer um, principalmente aos idosos. Além disso, eles podem viver até os 18 anos, mas lembrando: sempre com jeito de filhote.

