WhatsApp: Este é o truque para criar emojis inusitados e a forma de utilizá-los

Você sabia que há um truque para criar emojis no WhatsApp? Se a resposta para este questionamento é não, acompanhe esse texto até o final, pois te explicaremos todos os detalhes a seguir, combinado?

Antes de mais nada, vale esclarecer que trata-se de um recurso no qual você pode unir emojis diferentes e já existentes e com o resultado, criar stickers [figurinhas] para usar nas suas conversas. Vamos ao passo a passo?

Como criar emojis no WhatsApp

· Primeiro, você deve acessar o site Emojimix. Para isso, basta que clique aqui;

· Na tela inicial, selecione a opção para prosseguir;

· Você verá que ao carregar a página, haverá duas “barras” com vários emojis. Então, será necessário que você as deslize para encontrar em ambos os lados os seus favoritos;

· Feito isso, a fusão entre os dois emojis aparecerá logo abaixo e você terá a opção de copiar a imagem ou exportá-la, com esta segunda alternativa de acordo com o dispositivo a qual está utilizando.

Não esqueça disso: como citado no início desse texto, embora o recurso crie novos emojis, eles só podem ser exportados em formato de imagem JPEG ou PNG, o que na verdade abre a oportunidade para que você crie as suas novas figurinhas.

⚠️⚠️⚠️ FIQUE LIGADO ⚠️⚠️⚠️

Como alertado em outras oportunidades, você não deve esquecer que as dicas são apenas informativas. Visto isso, caso esteja enfrentando qualquer problema com seu aparelho celular, o correto é que busque a um técnico que fará as respectivas avaliações e indicará o melhor caminho para solucionar sua situação.

